Spacer po 60-tce to dobry start, ale eksperci zalecają jeden konkretny trening

Badacze z Uniwersytetu Kopenhaskiego wykazali w dwóch badaniach (2022 i 2026), że regularny trening oporowy wzmacnia połączenia między nerwami a mięśniami i skutecznie przeciwdziała utracie masy mięśniowej związanej ze starzeniem.



Wystarczą proste ćwiczenia, aby zapobiec sarkopenii (postępująca utrata masy, siły oraz funkcji mięśni szkieletowych) i zachować sprawność na starość.

Regularne spacery po 60-tce to podstawa

Chodzenie to najprostszy sposób na aktywność fizyczną po 60. roku życia. Sprawdza się niezależnie od kondycji i sprawności ruchowej.



Jak wynika z przeglądu badań opublikowanego w 2023 roku w czasopiśmie "GeroScience" regularne spacery przynoszą seniorom szereg korzyści. Energiczny marsz przez 30 minut dziennie, pięć dni w tygodniu, obniża ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2, demencji i nadciśnienia. Chodzenie poprawia też jakość snu i samopoczucie psychiczne.



Z wiekiem jednak mięśnie słabną i żaden spacer tego w pełni nie zatrzyma. Naukowcy z Uniwersytetu Kopenhaskiego zalecają więc seniorom uzupełnienie codziennej aktywności o trening siłowy.

Spacery to dobry start. Trening siłowy robi robotę

Badacze z Uniwersytetu Kopenhaskiego opublikowali w 2022 roku w "American Journal of Physiology: Cell Physiology" badanie dotyczące wpływu treningu oporowego na złącza nerwowo-mięśniowe u starszych mężczyzn.



Już po 8 tygodniach ćwiczeń w tkance mięśniowej uczestników zachodziły zmiany molekularne wskazujące na wzmocnienie złączy nerwowo-mięśniowych (miejsc, w których sygnał z mózgu dociera do mięśnia i wywołuje jego skurcz).



- Do tej pory naukowcy nie byli w stanie wykazać, że trening siłowy może wzmocnić połączenie między neuronami ruchowymi a mięśniami. Nasze badanie jest pierwszym, które przedstawia wyniki sugerujące, że tak właśnie jest - powiedział Casper Soendenbroe, cytowany przez El Economista.

Wyniki mówią same za siebie

Badanie z 2022 roku pokazało, że trening siłowy wpływa na złącza nerwowo-mięśniowe już na wczesnym etapie ćwiczeń. Ale jak duże efekty przynosi w praktyce? Odpowiedzi szukali ci sami naukowcy z Uniwersytetu Kopenhaskiego. Kilka lat później przeprowadzili analizę w zakresie wpływu treningu siłowego na zdrowie. Swoje wnioski opublikowali w 2026 roku na łamach "PLOS One".



Badanie objęło 58 mężczyzn w wieku średnio 72 lat, którzy przez 16 tygodni ćwiczyli trzy razy w tygodniu. Po 16 tygodniach 82 proc. uczestników osiągnęło znaczące efekty: wzrost siły mięśniowej i masy mięśniowej. Tylko u 5 proc. badanych efekty były znikome.



Autorzy badania są jednoznaczni: trening siłowy powinien być zalecaną formą aktywności dla wszystkich starszych dorosłych.

Jaki trening siłowy wybrać po 60. roku życia?

Każdy trening po 60. roku życia powinien być dobrany do możliwości i potrzeb danej osoby. Eksperci polecają ćwiczenia wielostawowe, które mogą naśladować codzienne ruchy, np. podnoszenie przedmiotów czy wstawanie z krzesła. W tym celu można wykorzystać ciężar własnego ciała, lekkie hantle czy gumy oporowe.



Przed przystąpieniem do właściwego treningu ważna jest rozgrzewka, np. spokojny marsz czy krążenia stawów. Pozwala to przygotować organizm do wysiłku oraz zmniejsza ryzyko kontuzji.

Polsat Sport