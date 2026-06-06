Tak Grbić poradzi sobie z brakiem Bieńka. "To nie jest pierwszy raz"

Mateusz Bieniek, z powodu kontuzji, nie zagra w obecnym sezonie w reprezentacji Polski. Brak doświadczonego środkowego, kapitana mistrza Polski - Aluron CMC Warty Zawiercie, to spore osłabienie kadry.

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- To nie jest pierwszy raz, kiedy wypadają nam zawodnicy. W zeszłym sezonie nie mogliśmy skorzystać z ośmiu siatkarzy, a zdobyliśmy złoto VNL. Musimy umieć adaptować się do nowych warunków. Gramy tym, co mamy. Oczywiście "Bieniu" jest dla nas ważny, ale sytuacja jest taka, że musimy sobie poradzić - powiedział trener Grbić w rozmowie z Polsatem Sport.



W kadrze nastąpiło sporo zmian. Sztab szkoleniowy zdecydował się na systemowe odmładzanie reprezentacji.



- Robimy to, co robiliśmy przez ostatnie cztery lata. Pierwszy turniej jest dla młodych zawodników szansą na to, aby się pokazać, poczuć atmosferę reprezentacji. Ja mam natomiast okazję ich poznać. W każdym kolejnym tygodniu widzę ich progres, co mnie jako trenera bardzo cieszy - dodał Serb.



Prowadząca rozmowę Karolina Szostak zapytała, czy trener ma w głowie wyjściową szóstkę.



- Mój pomysł jest taki, aby wszyscy zawodnicy zagrali. Oczywiście nie każdy w takim samym wymiarze czasowym, ale chcę dawać chłopakom szanse. Mecz o stawkę jest bowiem czymś zupełnie innym niż spotkanie towarzyskie - odparł szkoleniowiec.



Cała rozmowa z Nikolą Grbiciem w załączonym materiale wideo.