Tak wyglądał finał Roland Garros 2026: Chwalińska - Andriejewa (ZDJĘCIA)
Tak wyglądał finał Roland Garros 2026, w którym Maja Chwalińska zmierzyła się z Mirrą Andriejewą. Zobacz najciekawsze zdjęcia z decydującego meczu.
Sukces Chwalińskiej w postaci awansu do finału French Open 2026 to jedna z największych sensacji w tenisie w ostatnich latach.
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Polka, żeby wystąpić w głównej drabince, musiała przejść przez kwalifikacje.
Chwalińska - Andriejewa. Finał Roland Garros 2026:
Tak wyglądał finał Roland Garros 2026: Chwalińska - Andriejewa (ZDJĘCIA)
W decydującym meczu 19-letnia Andriejewa okazała się górą, triumfując w dwóch setach i wygrywając swój pierwszy wielkoszlemowy turniej w karierze.Przejdź na Polsatsport.pl
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