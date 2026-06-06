Sukces Chwalińskiej w postaci awansu do finału French Open 2026 to jedna z największych sensacji w tenisie w ostatnich latach.

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Polka, żeby wystąpić w głównej drabince, musiała przejść przez kwalifikacje.

Chwalińska - Andriejewa. Finał Roland Garros 2026:

Tak wyglądał finał Roland Garros 2026: Chwalińska - Andriejewa (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

W decydującym meczu 19-letnia Andriejewa okazała się górą, triumfując w dwóch setach i wygrywając swój pierwszy wielkoszlemowy turniej w karierze.

BS, Polsat Sport