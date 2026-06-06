Takie wieści po finale Roland Garros! Sabalenka straciła pierwsze miejsce

Tenis

Finał Roland Garros 2026 jest już za nami. Mirra Andriejewa pokonała Maję Chwalińską 6:3, 6:2 i sięgnęła po pierwszy tytuł wielkoszlemowy. Zaliczyła też awans rankingu WTA Race.

Tenisistka z torbą sportową, obok zdjęcie radośnie świętującej zawodniczki.
fot. PAP
Aryna Sabalenka spadła na drugie miejsce rankingu WTA Race

Ranking WTA Race to zestawienie, które decyduje o tym, kto na koniec sezonu wystąpi w turnieju WTA Finals. Udział zapewni sobie osiem najlepszych zawodniczek.

 

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Do tej pory liderką była Aryna Sabalenka, lecz po sobotnim finale to się zmieniło. Na pierwszą pozycję awansowała Andriejewa, która wyprzedza właśnie Białorusinkę oraz Jelenę Rybakinę.

 

Na kolejnych miejscach znajdują się Elina Switolina, Jessica Pegula, Coco Gauff, Marta Kostiuk oraz Karolina Muchova.

 

Najwyżej sklasyfikowana z Polek jest Iga Świątek, która zajmuje 11. miejsce. Trzy pozycje niżej plasuje się Chwalińska, która zaliczyła awans o... 116 pozycji.

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ROLAND GARROSTENIS
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