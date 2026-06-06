Tyle Chwalińska zarobiła za Roland Garros 2026! Niesamowita suma
Maja Chwalińska napisała niesamowitą historię podczas Roland Garros 2026. Polka przegrała w finale z Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6, a za cały turniej zarobiła gigantyczną kwotę.
Polska tenisistka rozpoczęła udział w turnieju wielkoszlemowym od eliminacji. Pierwsze spotkanie rozegrała 18 maja - pokonała wtedy Alice Rame. Następnie ograła Carole Monnet oraz Suzan Lammens, dzięki temu znalazła się w drabince głównej.
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W niej poradziła sobie rewelacyjnie. W drodze do finału straciła zaledwie seta! W pokonanym polu pozostawiła Qinwen Zheng, Elise Mertens, Marię Sakkari, Diane Parry, Annę Kalinską oraz Dianę Sznajder.
W sobotnim finale Polka przegrała z Andriejewą 3:6, 2:6.
Awans do finału turnieju zapewnił Polce 1,4 mln euro, czyli około 5,9 mln zł.
Chwalińska zanotowała też gigantyczny awans w rankingu WTA. Przed Roland Garros była 114., a po poniedziałkowej aktualizacji znajdzie się na 21. pozycji.Przejdź na Polsatsport.pl