Tyle Chwalińska zarobiła za Roland Garros 2026! Niesamowita suma

Polska tenisistka rozpoczęła udział w turnieju wielkoszlemowym od eliminacji. Pierwsze spotkanie rozegrała 18 maja - pokonała wtedy Alice Rame. Następnie ograła Carole Monnet oraz Suzan Lammens, dzięki temu znalazła się w drabince głównej.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdy na finale Roland Garros 2026. Oni oglądali mecz Chwalińska - Andriejewa (ZDJĘCIA)

W niej poradziła sobie rewelacyjnie. W drodze do finału straciła zaledwie seta! W pokonanym polu pozostawiła Qinwen Zheng, Elise Mertens, Marię Sakkari, Diane Parry, Annę Kalinską oraz Dianę Sznajder.

W sobotnim finale Polka przegrała z Andriejewą 3:6, 2:6.

Awans do finału turnieju zapewnił Polce 1,4 mln euro, czyli około 5,9 mln zł.

Chwalińska zanotowała też gigantyczny awans w rankingu WTA. Przed Roland Garros była 114., a po poniedziałkowej aktualizacji znajdzie się na 21. pozycji.

Polsat Sport