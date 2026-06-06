Baraniewski wraca do oktagonu UFC po marcowym zwycięstwie nad Austenem Lane'em (13-8). Polak pokonał Amerykanina przez techniczny nokaut po zaledwie 28 sekundach pierwszej rundy.

Co ciekawe, było to już drugie zwycięstwo zawodnika z Warszawy w największej organizacji MMA na świecie. Do pierwszego pojedynku stanął w grudniu 2025 roku, a jego rywalem był wówczas Ibo Aslan (14-4). Reprezentant Turcji również został znokautowany po spektakularnym starciu jeszcze w pierwszych pięciu minutach.

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Oprócz Polaka podczas gali swoje walki stoczą także m.in. były mistrz kategorii półśredniej, Belal Muhammad (24-5-0), oraz rankingowy rywal Mateusza Gamrota (26-4-0), Fares Ziam (18-4-0).

UFC z udziałem Iwo Baraniewskiego. Relacja live i wyniki gali

Walka wieczoru:

Waga półśrednia: Belal Muhammad (24-5-0) - Gabriel Bonfim (19-1-0)

Karta główna (Transmisja od godziny 2:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

Waga średnia: Brendan Allen (26-7-0) - Edmen Shahbazyan (16-5-0)

Waga lekka: Fares Ziam (18-4-0) - Tom Nolan (10-1-0)

Waga kogucia: Bryce Mitchell (18-3-0) - Santiago Luna (8-0-0)

Waga półciężka: Iwo Baraniewski (8-0-0) - Junior Tafa (7-5-0)

Karta wstępna:

Waga musza: Matt Schnell (17-10-0) - Alessandro Costa (15-5-0)

Waga kogucia: Marcus McGhee (10-2-0) - John Yannis (10-4-0)

Waga musza: Bruno Silva (15-8-2) - Edgar Chairez (13-6-0)

Waga kogucia kobiet: Chelsea Chandler (6-4-0) - Priscila Cachoeira (13-8-0)

Waga piórkowa: Jordan Leavitt (13-3-0) - Joanderson Brito (18-5-1)

Waga musza kobiet: Jeisla Chaves (6-0-0) - Yuneisy Duben (6-1-0)

Waga słomkowa kobiet: Ketlen Souza (16-6-0) - Ariane Carnelossi (15-4-0)

Transmisja karty głównej gali UFC Fight Night 278 w nocy z soboty (6 czerwca) na niedzielę (7 czerwca) od godziny 2:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport