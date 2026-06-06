UFC Fight Night 278 z udziałem Iwo Baraniewskiego. Wyniki i skróty walk. Relacja na żywo
Już w nocy z soboty na niedzielę (6/7 czerwca) w Las Vegas odbędzie się gala UFC Fight Night 278, podczas której swój trzeci pojedynek dla amerykańskiej organizacji stoczy Iwo Baraniewski (8-0-0). Relacja live i wyniki na żywo gali na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 2:00.
Baraniewski wraca do oktagonu UFC po marcowym zwycięstwie nad Austenem Lane'em (13-8). Polak pokonał Amerykanina przez techniczny nokaut po zaledwie 28 sekundach pierwszej rundy.
Co ciekawe, było to już drugie zwycięstwo zawodnika z Warszawy w największej organizacji MMA na świecie. Do pierwszego pojedynku stanął w grudniu 2025 roku, a jego rywalem był wówczas Ibo Aslan (14-4). Reprezentant Turcji również został znokautowany po spektakularnym starciu jeszcze w pierwszych pięciu minutach.
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Oprócz Polaka podczas gali swoje walki stoczą także m.in. były mistrz kategorii półśredniej, Belal Muhammad (24-5-0), oraz rankingowy rywal Mateusza Gamrota (26-4-0), Fares Ziam (18-4-0).
UFC z udziałem Iwo Baraniewskiego. Relacja live i wyniki gali
Walka wieczoru:
Waga półśrednia: Belal Muhammad (24-5-0) - Gabriel Bonfim (19-1-0)
Karta główna (Transmisja od godziny 2:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go):
Waga średnia: Brendan Allen (26-7-0) - Edmen Shahbazyan (16-5-0)
Waga lekka: Fares Ziam (18-4-0) - Tom Nolan (10-1-0)
Waga kogucia: Bryce Mitchell (18-3-0) - Santiago Luna (8-0-0)
Waga półciężka: Iwo Baraniewski (8-0-0) - Junior Tafa (7-5-0)
Karta wstępna:
Waga musza: Matt Schnell (17-10-0) - Alessandro Costa (15-5-0)
Waga kogucia: Marcus McGhee (10-2-0) - John Yannis (10-4-0)
Waga musza: Bruno Silva (15-8-2) - Edgar Chairez (13-6-0)
Waga kogucia kobiet: Chelsea Chandler (6-4-0) - Priscila Cachoeira (13-8-0)
Waga piórkowa: Jordan Leavitt (13-3-0) - Joanderson Brito (18-5-1)
Waga musza kobiet: Jeisla Chaves (6-0-0) - Yuneisy Duben (6-1-0)
Waga słomkowa kobiet: Ketlen Souza (16-6-0) - Ariane Carnelossi (15-4-0)
Transmisja karty głównej gali UFC Fight Night 278 w nocy z soboty (6 czerwca) na niedzielę (7 czerwca) od godziny 2:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl