Wicemistrz świata zdyskwalifikowany! Drakońska kara

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Wicemistrz świata w biegu na 100 metrów z 2022 roku Amerykanin Marvin Bracy został ukarany 12 letnią dyskwalifikacją za kolejne naruszenie przepisów antydopingowych.

Amerykański sprinter z rękami na głowie.
fot. PAP
Marvin Bracy został zdyskwalifikowany na 12 lat

32-letni amerykański sprinter odbywa obecnie 46-miesięczną karę zawieszenia za pozytywny wynik testu na obecność sterydów anabolicznych i utrudnianie śledztwa.

 

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Teraz został ukarany kolejnym zawieszeniem, tym razem aż na 12 lat, za niezgłoszenie swojego miejsca pobytu w celu przeprowadzenia ewentualnych badań. Po skazaniu poinformował USADA o planach zakończenia kariery.

 

Oprócz zdobycia srebrnego medalu na 100 metrów, Bracy był również członkiem srebrnej sztafety sprinterskiej na mistrzostwach w Eugene cztery lata temu. W 2014 roku został halowym wicemistrzem świata w biegu na 60 metrów, a osiem lat później zdobył brązowy medal na tym samym dystansie. 

HP, PAP
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