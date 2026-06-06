Wicemistrz świata zdyskwalifikowany! Drakońska kara

32-letni amerykański sprinter odbywa obecnie 46-miesięczną karę zawieszenia za pozytywny wynik testu na obecność sterydów anabolicznych i utrudnianie śledztwa.

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Teraz został ukarany kolejnym zawieszeniem, tym razem aż na 12 lat, za niezgłoszenie swojego miejsca pobytu w celu przeprowadzenia ewentualnych badań. Po skazaniu poinformował USADA o planach zakończenia kariery.

Oprócz zdobycia srebrnego medalu na 100 metrów, Bracy był również członkiem srebrnej sztafety sprinterskiej na mistrzostwach w Eugene cztery lata temu. W 2014 roku został halowym wicemistrzem świata w biegu na 60 metrów, a osiem lat później zdobył brązowy medal na tym samym dystansie.

HP, PAP