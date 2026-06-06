Wiemy, kto wygrał finał Roland Garros. Wystarczyły dwa sety

40-letni Granollers i 41-letni Zeballos, którzy w tej edycji turnieju w Paryżu nie stracili seta, wywalczyli trzeci tytuł wielkoszlemowy. W zeszłym roku byli najlepsi również w Roland Garros, a także w US Open.

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Mało tego, dotarli do trzech finałów Wielkich Szlemów, ale za każdym razem schodzili z kortu pokonani. Ponadto Granollers zaliczył dwa przegrane finały w 2014 roku z innym partnerem.

Debiutujący w Wielkim Szlemie Filip Pieczonka w parze z Czechem Vitem Koprivą odpadli w pierwszej rundzie. Pieczonka był jedynym Polakiem startującym w deblu.

Marcel Granollers, Horacio Zeballos - Harri Heliovaara, Henry Patten 6:4, 6:2.

HP, PAP