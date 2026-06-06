Wimbledon 2026. Kiedy? Gdzie oglądać?

Czas na kolejny wielkoszlemowy turniej tenisowy. Po niesamowitych emocjach w Roland Garros 2026, czas na najbardziej prestiżowe zawody, a więc Wimbledon. Rywalizacja przenosi się na korty trawiaste.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdy na finale Roland Garros 2026. Oni oglądali mecz Chwalińska - Andriejewa (ZDJĘCIA)

Podczas French Open 2026 niesamowitą historię napisała Maja Chwalińska. Polka rozpoczęła zmagania od kwalifikacji i dotarła... do finału paryskiej imprezy. W decydującym meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Mirry Andriejewej.

Polka w najnowszym notowaniu listy WTA będzie 21., ale listy startowe do Wimbledonu zamknięto jeszcze przed French Open, kiedy plasowała się na 114. lokacie. Tym samym w teorii Chwalińska będzie musiała wziąć udział w kwalifikacjach do Wimbledonu. Jej team złożył jednak wniosek o przyznanie jej dzikiej karty. Decyzję w sprawie dzikich kart organizatorzy londyńskiego turnieju ogłoszą w trzecim tygodniu czerwca.

- Nie spodziewam się dzikiej karty. To byłaby wiadomość stulecia. Jestem podekscytowana, bo gra na trawie to zawsze miła zmiana - powiedziała Chwalińska.

Chwalińska planuje zrobić sobie teraz przerwę. Do rywalizacji wróci albo 22 czerwca na kwalifikacje do Wimbledonu, albo tydzień później, jeśli dostanie dziką kartę do turnieju głównego.

Mistrzowskiego tytułu na kortach Wimbledonu broni Iga Świątek. Rok temu Polka pokonała w finale Amandę Anisimovą, wygrywając decydujący mecz... bez straty gema.

Kiedy Wimbledon 2026?

Wimbledon 2026 zostanie rozegrany na przełomie czerwca i lipca. Zmagania głównej drabinki rozpoczną się 29 czerwca. Wcześniej odbędą się kwalifikacje.

Gdzie oglądać Wimbledon 2026?

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport