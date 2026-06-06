"Z drugiej ligi weszła do ekstraklasy". Ekspert podsumował występy Mai Chwalińskiej w Paryżu

Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej, która do turnieju głównego musiała przedzierać się przez kwalifikacje, na paryskich kortach rosła z rundy na rundę. Chwalińska, dla której życiowym sukcesem była wcześniej druga runda Wimbledonu, w drodze do finału odprawiła kolejno: Qinwen Zheng, Marię Sakkari, Annę Kalinską oraz Dianę Sznajder. I choć w decydującym starciu Polka musiała uznać wyższość ósmej rakiety świata, Mirry Andriejewej, nie sposób nie docenić tego, co 24-latka zrobiła w tegorocznej edycji Rolanda Garrosa.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdy na finale Roland Garros 2026. Oni oglądali mecz Chwalińska - Andriejewa (ZDJĘCIA)

- To jest olbrzymi sukces, ale w związku z nim oczekiwania nas wszystkich, kibiców, ale chyba i samej Mai będą ogromne. Chwalińska musi ten sukces umiejętnie przetrawić, a to nie będzie łatwe, bo z zawodniczki z drugiej ligi weszła do ekstraklasy - i to od razu na pozycję medalową, więc cały jej zawodowy świat się zmienił - powiedział w rozmowie z Piotrem Pawłatem z Polsatu Sport Dawid Olejniczak, komentator tenisa w Polsacie Sport.

W wielkim finale Rolanda Garrosa Maja Chwalińska ugrała (tylko i aż) pięć gemów, ale Olejniczak zwrócił uwagę na to, że Polka zmagała się nie tylko ze znacznie wyżej rozstawioną rywalką, ale i gigantycznym zmęczeniem oraz problemami zdrowotnymi.

- Poza pięcioma pierwszymi gemami, po których Maja prowadziła 3:2, nie miała ona większych argumentów. Rosjanka pokazała, że była gotowa na ten tytuł i dobrze odrobiła lekcje pod względem taktyki na finał. Było dzisiaj widać, że Chwalińska była najbardziej zmęczona spośród wszystkich rozegranych w Paryżu meczów. Dodatkowo od kilku, a może nawet kilkunastu dni, miała problemy mięśniowe, więc i fizycznie wyglądała słabiej - zaznaczył Dawid Olejniczak.

Mimo porażki w finale Chwalińska z pewnością może zaliczyć ten turniej do bardzo udanych. Dzięki świetnej dyspozycji awansowała na 21. miejsce w rankingu WTA, co oznacza skok aż o 93 lokaty względem jej notowań sprzed rozpoczęcia zawodów. Dodatkowo za dotarcie do finału French Open Polka zarobiła 1,4 mln euro.

Cała rozmowa z Dawidem Olejniczakiem w załączonym materiale wideo: