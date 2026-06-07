94-latek ustanowił rekord Guinnessa jako najstarszy narciarz wodny na świecie

Jak donosi 1News, mężczyzna z Canterbury pobił rekord w wieku dokładnie 94 lat i 318 dni, wykonując narciarstwo wodne na jeziorze Kereta na północ od Auckland w kwietniu 2026 roku. Blisko 70 lat po tym, jak po raz pierwszy spróbował tego sportu w wieku 26 lat.



- Mówią mi, że jestem inspiracją, więc muszę się z tym pogodzić. Jeśli mogę pomóc innym, to wspaniale - powiedział Murray w rozmowie z programem Seven Sharp.

Bryan Murray najstarszym narciarzem wodnym na świecie

Pochodzący z Nowej Zelandii Bryan Murray został oficjalnie najstarszym narciarzem wodnym na świecie. W kwietniu 2026 roku pobił rekord, przepływając ponad kilometr na jeziorze Kereta znajdującym się na północ od Auckland. Nie jest wykluczone, że już niedługo ponownie nie stanie do bicia rekordu.

Pasją do nart wodnych zaraził się w wieku 26 lat

Ta piękna historia zaczęła się około siedem dekad temu, gdy 26-letni Bryan Murray po raz pierwszy spróbował pływania na nartach wodnych. Od razu przypadło mu to do gustu i swoją pasję kontynuuje pomimo upływu lat.



- Większość osób uprawiających sport robi to, bo to kocha. Nie potrafię określić, co mnie do tego skłania – ale sprawia mi to przyjemność - poinformował.



Murray przez lata spędzał kilka miesięcy w roku w Marlborough Sounds. To rozległa sieć zatopionych w morzu dolin, która znajduje się na północnym krańcu Wyspy Południowej Nowej Zelandii. Natura stworzyła fantastyczne warunki do uprawiania narciarstwa wodnego i to właśnie od niego Bryan Murray rozpoczynał każdy kolejny dzień wakacyjnych miesięcy, szlifując swoją technikę oraz poprawiając wytrzymałość fizyczną i kondycję.

Narciarstwo wodne od zawsze było w rodzinie

O pasji swojego ojca z dumą opowiada syn Steven Murray. W wywiadzie podkreślił, że narciarstwo wodne zawsze było obecne w rodzinie. - Jesteśmy absolutnie rodziną narciarzy wodnych i jako dzieci dorastaliśmy w otoczeniu tego sportu - powiedział.



Steven nie kryje podziwu dla wytrwałości ojca, podkreślając, że Bryan znacznie dłużej utrzymuje się na wodzie niż on sam.

Rekordzista przeszedł operację biodra. Kiedy wróci na wodę?

Niedługo po oficjalnym potwierdzeniu rekordu Guinnessa z Nowej Zelandii napłynęły niepokojące informacje. Bryan Murray musiał poddać się operacji biodra, która na wiele tygodni eliminuje go z jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Nie traci jednak optymizmu.



Nie może doczekać się powrotu na wodę. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to już w listopadzie 2026 roku będzie mógł wrócić do treningów i jeszcze w tym roku znów popłynie na nartach wodnych.

Polsat Sport