Aktualna tabela Ligi Narodów siatkarek. Które miejsce zajmuje Polska?

Podopieczne Stefano Lavariniego świetnie weszły w tę edycję Ligi Narodów. Nasze reprezentantki rozegrały już trzy spotkania, w każdym z nich przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę.

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Biało-Czerwone rozpoczęły rywalizację od triumfu nad Belgijkami (3:2), później okazały się lepsze od Czeszek (3:0), a w piątkowym starciu ich wyższość musiały uznać Serbki (3:2).

W niedzielę Polki rozegrają swój ostatni mecz podczas turnieju w Nankin. Ich rywalkami będą gospodynie zmagań - Chinki. Czy zawodniczki znad Wisły będą w stanie utrzymać dobrą serię i ponownie sięgnąć po zwycięstwo?

Jak przed niedzielnym spotkaniem prezentuję się tabela Ligi Narodów siatkarek. Które miejsce zajmuje Polska?

Aktualna tabela Ligi Narodów:

Polska - Chiny. Gdzie oglądać transmisję meczu?

Transmisja meczu Polska - Chiny w niedzielę 7 czerwca o godzinie 12.45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 12.00.

AA, Polsat Sport