Aktualna tabela Ligi Narodów siatkarek. Które miejsce zajmuje Polska?

Siatkówka

W niedzielę polskie siatkarki rozegrają swój ostatni mecz podczas turnieju Ligi Narodów w Nankin. Zobacz, jak prezentuje się aktualna tabela przed meczem z Chinkami. Które miejsce zajmuje Polska?

Drużyna siatkarek w czerwonych strojach pozuje do zdjęcia na boisku.
fot. FIVB
Podopieczne Stefano Lavariniego rozpoczęły Ligę Narodów od serii zwycięstw

Podopieczne Stefano Lavariniego świetnie weszły w tę edycję Ligi Narodów. Nasze reprezentantki rozegrały już trzy spotkania, w każdym z nich przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kadrowicz Grbicia wraca do zdrowia. To wtedy ma być gotowy

 

Biało-Czerwone rozpoczęły rywalizację od triumfu nad Belgijkami (3:2), później okazały się lepsze od Czeszek (3:0), a w piątkowym starciu ich wyższość musiały uznać Serbki (3:2).

 

W niedzielę Polki rozegrają swój ostatni mecz podczas turnieju w Nankin. Ich rywalkami będą gospodynie zmagań - Chinki. Czy zawodniczki znad Wisły będą w stanie utrzymać dobrą serię i ponownie sięgnąć po zwycięstwo?

 

Jak przed niedzielnym spotkaniem prezentuję się tabela Ligi Narodów siatkarek. Które miejsce zajmuje Polska?

Aktualna tabela Ligi Narodów:

Polska - Chiny. Gdzie oglądać transmisję meczu?

Transmisja meczu Polska - Chiny w niedzielę 7 czerwca o godzinie 12.45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 12.00.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓWREPREZENTACJA KOBIETREPREZENTACJA POLSKISIATKÓWKATABELATABELA LIGI NARODÓW
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Serbia - Polska. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 