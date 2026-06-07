Antonelli wygrał GP Monako

Drugi był Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a trzeci Francuz Isack Hadjar z Red Bulla. Na trzeciej pozycji linię mety minął Francuz Pierre Gasly z Alpine, ale po doliczeniu kar, jakie otrzymał w trakcie wyścigu, ostatecznie był siódmy.

Antonelli wygrał pięć ostatnich wyścigów. Tylko w pierwszym, inaugurującym sezon, najlepszy był jego partner z Mercedesa Brytyjczyk George Russell.

W sobotę Włoch wywalczył swoje czwarte pole position.

W klasyfikacji generalnej F1 Antonelli umocnił się na pozycji lidera, ma już 66 pkt przewagi nad zajmującym drugie miejsce Russellem.

PAP