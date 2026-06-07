Antonelli wygrał GP Monako

Moto

Prowadzący w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Formuły 1 Włoch Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) wygrał w niedzielę wyścig o Grand Prix Monako, szóstą rundę cyklu. To jego piąta wygrana z rzędu w sezonie.

Kierowca Formuły 1 w kombinezonie Mercedesa pozdrawia tłumy obok swojego bolidu, z bolidem Red Bulla w tle.
fot. PAP
Antonelli

Drugi był Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a trzeci Francuz Isack Hadjar z Red Bulla. Na trzeciej pozycji linię mety minął Francuz Pierre Gasly z Alpine, ale po doliczeniu kar, jakie otrzymał w trakcie wyścigu, ostatecznie był siódmy.

 

Antonelli wygrał pięć ostatnich wyścigów. Tylko w pierwszym, inaugurującym sezon, najlepszy był jego partner z Mercedesa Brytyjczyk George Russell.

 

W sobotę Włoch wywalczył swoje czwarte pole position.

 

W klasyfikacji generalnej F1 Antonelli umocnił się na pozycji lidera, ma już 66 pkt przewagi nad zajmującym drugie miejsce Russellem.

PAP
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