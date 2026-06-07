Asy, bloki, ataki! Najlepsze akcje polskich siatkarek w pierwszym tygodniu Ligi Narodów 2026 (WIDEO)

Polskie siatkarki w pierwszym tygodniu Ligi Narodów grały na turnieju w chińskim mieście Nankin. Na inaugurację pokonały Belgię 3:2. W drugim meczu pewnie ograły reprezentację Czech 3:0, a w trzecim zwyciężyły Serbię 3:2. Czwarte spotkanie przyniosło pierwszą porażkę - 1:3 z Chinami.

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Pierwszy turniej był więc dla Polek udany - zakończyły go z bilansem trzech zwycięstw i jednej porażki. Przez najbliższe dni będą przebywać w Chinach, a następnie przeniosą się do Bangkoku. W stolicy Tajlandii zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą, a turniej zostanie rozegrany w dniach 17-21 czerwca.

W meczach reprezentacji Polski w pierwszym tygodni VNL 2026 nie brakowało efektownych wymian. Jak Polki prezentowały się w ataku, bloku i w polu serwisowym? Najlepsze akcje w załączonych materiałach wideo.

Asy serwisowe:

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Punktowe bloki:

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Efektowne ataki:

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Najdłuższe akcje:

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