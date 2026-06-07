Christian Eriksen zasłabł na boisku. Duńczyk trafił do szpitala (WIDEO)

34-letni Eriksen upadł na murawę około 65. minuty. Służby medyczne szybko zajęły się piłkarzem, a zawodnicy otoczyli kolegę z drużyny. Po kilku minutach na trybunach rozległy się brawa.

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„Christian jest przytomny i czuje się dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności” – poinformowała duńska federacja w oświadczeniu na portalu X, dodając, że mecz z Ukrainą nie został już wznowiony.

Wkrótce więcej uspokajających informacji przekazał lekarz reprezentacji Morten Boesen.

- Christian czuje się dobrze, sam zszedł z boiska. Moim zdaniem rozrusznik serca działa prawidłowo. Piłkarz na krótko zasłabł, ale bardzo szybko odzyskał przytomność i również szybko nawiązaliśmy z nim kontakt – powiedział Boesen duńskim mediom.

- Będzie teraz badany w szpitalu, aby dowiedzieć się, co spowodowało ten incydent. Jesteśmy z nim oraz z lekarzami w szpitalu w stałym kontakcie. Ale Christian czuje się dobrze i poprosił mnie, abym porozmawiał ze wszystkimi zawodnikami i powiedział, że wszystko z nim w porządku - dodał.

Kapitan reprezentacji Pierre-Emile Hojbjerg w rozmowie z duńskim nadawcą TV2 podkreślił, że wszyscy zareagowali błyskawicznie i z szacunkiem.

- Mogę tylko pochwalić odwagę tych, którzy opiekowali się Christianem na boisku. Nie powiem nic więcej poza tym, że to szok, a najważniejsze jest, że Christian ma się dobrze - dodał.

Doświadczony pomocnik w czerwcu 2021 roku, w trakcie spotkania mistrzostw Europy z Finlandią w Kopenhadze, nagle zasłabł i był reanimowany na murawie. Po kilku minutach odzyskał przytomność, a następnie trafił do szpitala. Wszczepiono mu kardiowerter-defibrylator (ICD) i piłkarz wrócił do zdrowia.

Musiał jednak, z powodu obowiązujących we Włoszech przepisów, rozwiązać kontrakt z Interem Mediolan i po kilku miesiącach przerwy kontynuował karierę w Anglii. W styczniu 2022 roku podpisał kontrakt z Brentfordem, od sezonu 2022/23 grał w Manchesterze United, a od września 2025 jest zawodnikiem niemieckiego VfL Wolfsburg.

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PI, Polsat Sport