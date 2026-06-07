Chwalińska zasiadła obok Agassiego, a później stało się to. Coś niesamowitego!

Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Od 18 maja rozegrała tu dziesięć spotkań i całkowicie odmieniła swoje tenisowe życie.

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Ponadto występ Polki w finale oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu listy WTA będzie 21. Wcześniej nigdy nie plasowała się w najlepszej setce.

Spektakularna gra Chwalińskiej w stolicy Francji sprawiło, że jej nazwisko poznał cały świat. W niedzielę została zaproszona do międzynarodowego studia telewizji TNT. Zasiadła tuż obok legendarnego Andre Agassiego, który w pewnym momencie programu zwrócił się wprost do Polki.

- Jeśli nie wiesz, dlaczego na to wszystko zasługujesz, pozwól, że pomogę ci zrozumieć. Rozwijaj się, rób swoje, ponieważ jesteś darem dla tego sportu - powiedział legendarny tenisista.

Rozpromieniona, ale i nieco zawstydzona Chwalińska odpowiedziała tylko:

- Andre, przestań.

Całą niedzielę Polka spędzi jeszcze we Francji. Do Warszawy przyleci natomiast w poniedziałek, o czym więcej piszemy TUTAJ.