Co dalej po sukcesie Chwalińskiej? To będzie teraz szczególnie ważne!

Tenis

Maja Chwalińska dotarła jako kwalifikantka do finału wielkoszlemowego Roland Garros. Polska tenisistka przegrała finałową rywalizację z Mirrą Andriejewą, ale dokonała niesamowitej sztuki zachwycając cały tenisowy świat. Jakie kolejne kroki i wyzwania stoją teraz przed zawodniczką z Dąbrowy Górniczej? O tym opowiedział w rozmowie z Polsatem Sport komentator i ekspert tenisa - Marcin Muras.

Tenisistka idąca po korcie ziemnym z chłopcem, niosąca różową torbę sportową.
Fot. PAP
Maja Chwalińska została pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu.

Za Chwalińską niesamowity maraton zakończony ogromnym sukcesem. Polka została pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Przez trzy tygodnie rozegrała dziesięć spotkań. Jak ten sukces postrzega Marcin Muras?

 

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- Wygrała dziewięć kolejnych spotkań, przeszła przez kwalifikacje i doszła do finału. Była najniżej sklasyfikowaną zawodniczką grającą w finale French Open od czasu, kiedy wprowadzono ranking, więc to niesamowite osiągnięcie - powiedział Marcin Muras.

 

Kolejne tygodnie oznaczają nowe wyzwania dla Polki. Jednym z nich może być wielkoszlemowy Wimbledon rozgrywany na trawiastych kortach. Co czeka Chwalińską w najbliższym czasie?

 

- Cudowne dwa tygodnie dla niej i najważniejsze, aby przełożyła to na kolejne udane występy. Na tym jej zależy, dostała to, na czym jej zależało. Zdobyła dużo punktów, wszyscy o niej rozmawiają, będzie w kolejnych turniejach mogła być rozstawiana - z wyjątkiem tego Wimbledonu - w którym nie wiemy, czy tam w ogóle będzie w głównej drabince - dodał Muras.

 

Czy styl gry polskiej zawodniczki ulegnie zmianie? A może wciąż będzie kontynuować grę, która przyniosła jej finał w Paryżu?

 

- Przede wszystkim będzie miała więcej pewności siebie, bo po takim występie w French Open każdy musi jej nabrać. Na pewno będzie starała się zdobyć jak najwięcej punktów, ale inne tenisistki będą znały jej styl i gry będą starały się do niego dostosować, tak jak świetnie zrobiła to Andriejewa w finale - podsumował komentator i ekspert Polsatu Sport.

 

Cała rozmowa z Marcinem Murasem w materiale wideo.

 

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PI, Polsat Sport
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