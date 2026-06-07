Ekspert nie mógł nachwalić się Chwalińskiej. Te słowa mówią wszystko

Maja Chwalińska przegrała w sobotnim finale Roland Garros z Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6. Był to dla niej pierwszy w karierze mecz o tytuł w turnieju wielkoszlemowym. Mimo porażki, może być z siebie dumna, gdyż przed rozpoczęciem turnieju nikt na nią nie stawiał. Mówiło się nawet, że będzie miała problemy, by przebrnąć przez kwalifikacje.

ZOBACZ TAKŻE: Czy Maja Chwalińska dostanie dziką kartę w Wimbledonie? "To byłaby wiadomość stulecia"

Ekspert Polsatu Sport Tomasz Tomaszewski przyznał, że ma jednak mieszane uczucia po finale.

- Oczywiście, spodziewałem się czegoś więcej, ale sam fakt, że Maja zagrała w tym finale, to jest coś niezwykłego. Miała gorszy dzień, zagrała poniżej tego poziomu, którym zachwycała przez ponad dwa tygodnie - przekazał w rozmowie ze Stanisławem Wrykiem, reporterem Polsatu News.

Podkreślił, że Chwalińska rozpoczęła rywalizację w Paryżu trzy tygodnie temu. Najpierw musiała przejść przez kwalifikacje, a potem pokonać wymagające rywalki, by dojść do najważniejszego starcia.

- Był to jej dziesiąty mecz. Wygląda na to, że to był jeden most za daleko - tłumaczył.

Tomaszewski zaprzeczył, jakoby sukces naszej tenisistki można było określić po prostu szczęściem.

- To nie jest trafna ocena. Jest to suma niezwykłej pracy, męki tenisowej. Ona czasem upadała - miała kontuzje, depresję, ale zbierała się w sobie i szła dalej. Ten finał otwiera przed nią nowe horyzonty - oznajmił.

Na koniec wypowiedział się na temat stylu gry 24-latki.

- Maja wniosła coś nowego. Jej tenis jest błyskotliwy. Nie ma warunków fizycznych, ale pokonuje to ambicją, refleksem, inteligencją, sprytem i przede wszystkim poruszaniem się po korcie. To są jej atuty - podsumował.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

HP, Polsat Sport