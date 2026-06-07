Ekspert nie mógł nachwalić się Chwalińskiej. Te słowa mówią wszystko
- Maja wniosła coś nowego. Jej tenis jest błyskotliwy. Nie ma warunków fizycznych, ale pokonuje to ambicją, refleksem, inteligencją, sprytem i przede wszystkim poruszaniem się po korcie - tłumaczył ekspert Polsatu Sport Tomasz Tomaszewski w rozmowie ze Stanisławem Wrykiem, reporterem Polsatu News.
Maja Chwalińska przegrała w sobotnim finale Roland Garros z Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6. Był to dla niej pierwszy w karierze mecz o tytuł w turnieju wielkoszlemowym. Mimo porażki, może być z siebie dumna, gdyż przed rozpoczęciem turnieju nikt na nią nie stawiał. Mówiło się nawet, że będzie miała problemy, by przebrnąć przez kwalifikacje.
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Ekspert Polsatu Sport Tomasz Tomaszewski przyznał, że ma jednak mieszane uczucia po finale.
- Oczywiście, spodziewałem się czegoś więcej, ale sam fakt, że Maja zagrała w tym finale, to jest coś niezwykłego. Miała gorszy dzień, zagrała poniżej tego poziomu, którym zachwycała przez ponad dwa tygodnie - przekazał w rozmowie ze Stanisławem Wrykiem, reporterem Polsatu News.
Podkreślił, że Chwalińska rozpoczęła rywalizację w Paryżu trzy tygodnie temu. Najpierw musiała przejść przez kwalifikacje, a potem pokonać wymagające rywalki, by dojść do najważniejszego starcia.
- Był to jej dziesiąty mecz. Wygląda na to, że to był jeden most za daleko - tłumaczył.
Tomaszewski zaprzeczył, jakoby sukces naszej tenisistki można było określić po prostu szczęściem.
- To nie jest trafna ocena. Jest to suma niezwykłej pracy, męki tenisowej. Ona czasem upadała - miała kontuzje, depresję, ale zbierała się w sobie i szła dalej. Ten finał otwiera przed nią nowe horyzonty - oznajmił.
Na koniec wypowiedział się na temat stylu gry 24-latki.
- Maja wniosła coś nowego. Jej tenis jest błyskotliwy. Nie ma warunków fizycznych, ale pokonuje to ambicją, refleksem, inteligencją, sprytem i przede wszystkim poruszaniem się po korcie. To są jej atuty - podsumował.