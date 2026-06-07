Gwiazdy na finale Rolanda Garrosa. Zobacz, kto pojawił się na trybunach (ZDJĘCIA)

Jakub ŻelepieńTenis

Finał Rolanda Garrosa 2026 przyciągnął na trybuny wiele znanych osób. Kto pojawił się w Paryżu, aby na żywo obejrzeć pojedynek Flavio Cobolli - Alexander Zverev? Sprawdź w naszej galerii.

Roland Garros to drugi turniej wielkoszlemowy w sezonie. Pierwszym jest Australian Open, który zawsze odbywa się na początku roku. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Chwalińska zasiadła obok Agassiego, a później stało się to. Coś niesamowitego!

 

W Paryżu zawodnicy i zawodniczki rywalizują na mączce. Triumf w stolicy Francji to jeden z największych możliwych zaszczytów w świecie tenisa. Każdy, kto tam zwycięży, zapisuje się w historii dyscypliny. 

 

Nic więc dziwnego, że mecze finałowe za każdym razem przyciągają na trybuny prawdziwe gwiazdy. Są wśród nich aktorzy, piosenkarze, sportowcy, influencerzy. 

 

Sprawdź, kto tym razem pojawił się w Paryżu podczas meczu Flavio Cobolli - Alexander Zverev.  


Przejdź na Polsatsport.pl
FINAŁ ROLANDA GARROSAROLAND GARROSTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Tomaszewski: To był o jeden mecz za dużo, o jeden most za daleko
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 