Gwiazdy na finale Rolanda Garrosa. Zobacz, kto pojawił się na trybunach (ZDJĘCIA)
Finał Rolanda Garrosa 2026 przyciągnął na trybuny wiele znanych osób. Kto pojawił się w Paryżu, aby na żywo obejrzeć pojedynek Flavio Cobolli - Alexander Zverev? Sprawdź w naszej galerii.
Roland Garros to drugi turniej wielkoszlemowy w sezonie. Pierwszym jest Australian Open, który zawsze odbywa się na początku roku.
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W Paryżu zawodnicy i zawodniczki rywalizują na mączce. Triumf w stolicy Francji to jeden z największych możliwych zaszczytów w świecie tenisa. Każdy, kto tam zwycięży, zapisuje się w historii dyscypliny.
Nic więc dziwnego, że mecze finałowe za każdym razem przyciągają na trybuny prawdziwe gwiazdy. Są wśród nich aktorzy, piosenkarze, sportowcy, influencerzy.
Sprawdź, kto tym razem pojawił się w Paryżu podczas meczu Flavio Cobolli - Alexander Zverev.
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