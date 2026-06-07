Iga Świątek zaczęła treningi na trawie. Wimbledon coraz bliżej

Za nami turniej Roland Garros, na którym świetne zawody rozgrywała Maja Chwalińska - finalistka turnieju. Daleko zaszła także Iga Świątek, która zatrzymała się dopiero na czwartej rundzie po porażce z Ukrainką - Martą Kostiuk. Polka zakończyła tym samym okres gry na nawierzchni ziemnej. Teraz przeniesie się na korty trawiaste. Jej kolejnym i zarazem pierwszym występem na zielonym dywanie będzie turniej rangi WTA 500 w Bad Homburgu.

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W przeszłości Świątek brała już udział w niemieckich zawodach. Rok temu dotarła tam nawet do finału, lecz musiała uznać wyższość Amerykanki Jessiki Peguli.

Jak widać - Polka zaczęła już przygotowania do sezonu na trawie pełną parą i trenuje już na tej nawierzchni. W wideo opublikowanym w internecie widać Świątek, która odbija piłkę na trawie szykując się do zbliżających zawodów.

Zmagania w Bad Homburgu były świetnym przygotowaniem pod Wimbledon. W Londynie Świątek była bezkonkurencyjna i sięgnęła po historyczny tytuł, pokonując w decydującym meczu 6:0, 6:0 Amandę Anisimovą ze Stanów Zjednoczonych. Także w tym roku polscy kibice liczą na podobny scenariusz.

Zarówno żeńskie jak i męskie zmagania wielkoszlemowego Wimbledonu będą transmitowane na sportowych antenach Polsatu.

PI, Polsat Sport