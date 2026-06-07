Kapitan reprezentacji Polski wyróżnił debiutantów. „Czuć od nich dobrą energię”

Polscy siatkarze już niedługo rozpoczną rywalizację w Lidze Narodów. Biało-Czerwoni w pierwszym tygodniu Ligi Narodów będą rywalizować na turnieju w mieście Linyi w Chinach. Rywalami będą kolejno: Kuba (10 czerwca), Słowenia (11 czerwca), Japonia (12 czerwca) oraz Ukraina (14 czerwca). Reprezentacja pojawiła się w mocno odmłodzonym składzie, na co uwagę zwrócił kapitan kadry.

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- Tak się trafiło, że w tej grupie, która tutaj jest w Chinach, to jestem rzeczywiście tym najstarszym zawodnikiem, najbardziej doświadczonym, także tak wyszło, ale czuć bardzo dużą energię od tych młodych i mogę na pewno to od nich zaczerpnąć. Jeśli chodzi o Chiny, warunki są dobre, przylecieliśmy, oczywiście jak zawsze walczymy ze zmianą czasową, ale mamy wystarczająco czasu, aby do tego pierwszego meczu się odpowiednio przygotować - powiedział Aleksander Śliwka w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim.

Większość zespołów zameldowała się w Chinach w swoich najmocniejszych składach. Jak do tego aspektu podchodzi kapitan kadry, która będzie miała wiele debiutantów w swojej drużynie?

- Dokładnie, od razu mamy środa, czwartek, piątek granie z zespołami, które przyjechały mocnymi składami, absolutnie od początku będą próbowały zabrać te punkty, nie tylko w tabeli Ligi Narodów, ale też w rankingu FIVB, także musimy mieć się na baczności, zagrać swoją najlepszą siatkówkę i walczyć o zwycięstwo - dodał kapitan reprezentacji Polski.

Cała rozmowa z Aleksandrem Śliwką w materiale wideo.

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PI, Polsat Sport