Klub PlusLigi przedstawił nowych siatkarzy! Kto wzmocni drużynę przed kolejnym sezonem?
Klaruje się skład Ślepska Malow Suwałki na kolejny sezon PlusLigi. Klub przedstawił nazwiska kolejnych nowych zawodników, którzy wzmocnią drużynę na rozgrywki 2026/2027. Są to środkowi Paweł Pietraszko i Łukasz Usowicz oraz przyjmujący - Ignacio Luengas, Moritz Reichert i Marcel Hendzelewski.
Ślepsk Malow Suwałki zaczął od przedstawienia nowego trenera. Został nim 40-letni Piotr Graban. Pozyskano również nowego atakującego - drużynę wzmocnił utalentowany Maksymilian Łysoń. Liderem drużyny na tej pozycji jest od kilku lat Bartosz Filipiak.
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Później przyszedł czas na środkowych. Paweł Pietraszko i Łukasz Usowicz zostali nowymi siatkarzami Ślepska. O miejsce w wyjściowym składzie powalczą z Janem Nowakowskim i Jakubem Macyrą, którzy zostaną w Suwałkach na kolejny rok. Klub pozyskał też trzech przyjmujących, są to Ignacio Luengas, Moritz Reichert i Marcel Hendzelewski. W drużynie zagra jeszcze Asparuh Asparuhov - reprezentant Bułgarii dołączył do drużyny w 2025 roku.
Nowi siatkarze Ślepska Malow Suwałki:
Ignacio Luengas (rocznik 1996) to mierzący 204 centymetry reprezentant Argentyny, który do Europy trafił w 2020 roku i od tego czasu zbierał szlify w czołowych ligach Starego Kontynentu - kolejno w Finlandii, Hiszpanii i Czechach. To właśnie w lidze czeskiej przeżył jeden z najlepszych okresów w karierze - w sezonie 2023/24 został wybrany MVP rozgrywek oraz ich najlepszym przyjmującym. Od sezonu 2024/25 bronił barw francuskiego Tourcoing Lille Métropole, gdzie był jednym z liderów zespołu. W swoim dorobku Argentyńczyk ma Puchar Francji, mistrzostwa Czech i Hiszpanii, a także mistrzostwo świata U23 wywalczone w 2017 roku. To doświadczony, ofensywnie usposobiony przyjmujący, który w PlusLidze zagra po raz pierwszy.
Moritz Reichert (rocznik 1995) przychodzi do Suwałk jako jeden z najbardziej utytułowanych niemieckich przyjmujących swojego pokolenia. Mierzący 195 centymetrów wychowanek renomowanego ośrodka we Frankfurcie pierwsze sukcesy odnosił z VfB Friedrichshafen, z którym w sezonie 2014/15 sięgnął po mistrzostwo i Puchar Niemiec. Później reprezentował m.in. United Volleys oraz Berlin Recycling Volleys, z którym rok po roku walczył o najwyższe cele w Bundeslidze i występował w Lidze Mistrzów. Po drodze nie zabrakło zagranicznych epizodów - Ligue A z Tours VB oraz występów we francuskim Montpellier. Polska siatkówka jest mu zresztą dobrze znana. W latach 2020-22 grał w PlusLidze w barwach Trefla Gdańsk. 31-letni Niemiec jest czterokrotnym mistrzem kraju i trzykrotnym zdobywcą Superpucharu Niemiec, a od lat pozostaje ważnym ogniwem reprezentacji Niemiec, z którą występował m.in. w mistrzostwach Europy i Lidze Narodów.
Marcel Hendzelewski (rocznik 2004) to mierzący 191 centymetrów wychowanek Lechii Tomaszów Mazowiecki, w której barwach przeszedł całą dotychczasową seniorską drogę. Przez siedem sezonów na zapleczu PlusLigi rozegrał 160 spotkań i zdobył 1160 punktów, z roku na rok wyrastając na jednego z czołowych przyjmujących 1. Ligi - w sezonie 2025/26 plasował się w absolutnej czołówce rankingów przyjęcia. Latem 2025 roku przyszedł najważniejszy jak dotąd sukces w jego karierze: z akademicką reprezentacją Polski sięgnął po złoty medal uniwersjady w Berlinie. Cierpliwa praca przez kolejne sezony zaowocowała wymarzonym krokiem - transfer do Suwałk oznacza dla niego debiut w PlusLidze.
Paweł Pietraszko (rocznik 1990) to doświadczony środkowy, mierzący 201 centymetrów. Na ligowych parkietach to postać doskonale rozpoznawalna - przez ostatnie dwa sezony reprezentował barwy Trefla Gdańsk, a wcześniej, przez cztery lata, był ważnym ogniwem KGHM Cuprum Lubin. W swojej karierze grał także w Indykpolu AZS Olsztyn oraz GKS Katowice, sukcesywnie budując pozycję solidnego i pewnego punktu środka siatki. To wszechstronny zawodnik łączący wysoką skuteczność we wszystkich elementach siatkarskiego rzemiosła z ligowym obyciem.
Łukasz Usowicz (rocznik 1997) mierzy 203 centymetry. Usowicz, związany przez wiele lat z Norwidem Częstochowa, w ostatnich latach uczynił imponujący progres. Po grze w MKS Będzin i GKS Katowice przeniósł się do Włoch, gdzie reprezentował barwy jednej z najsilniejszych drużyn świata - Sir Susa Vim Perugia. To właśnie z włoskim klubem zdobył złoty medal siatkarskiej Ligi Mistrzów. W minionym sezonie był zawodnikiem utytułowanego JSW Jastrzębskiego Węgla. Ta droga najlepiej obrazuje tempo jego rozwoju oraz potencjał, jaki ze sobą do Suwałk wnosi.Przejdź na Polsatsport.pl