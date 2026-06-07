Klub PlusLigi przedstawił nowych siatkarzy! Kto wzmocni drużynę przed kolejnym sezonem?

Ślepsk Malow Suwałki zaczął od przedstawienia nowego trenera. Został nim 40-letni Piotr Graban. Pozyskano również nowego atakującego - drużynę wzmocnił utalentowany Maksymilian Łysoń. Liderem drużyny na tej pozycji jest od kilku lat Bartosz Filipiak.

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Później przyszedł czas na środkowych. Paweł Pietraszko i Łukasz Usowicz zostali nowymi siatkarzami Ślepska. O miejsce w wyjściowym składzie powalczą z Janem Nowakowskim i Jakubem Macyrą, którzy zostaną w Suwałkach na kolejny rok. Klub pozyskał też trzech przyjmujących, są to Ignacio Luengas, Moritz Reichert i Marcel Hendzelewski. W drużynie zagra jeszcze Asparuh Asparuhov - reprezentant Bułgarii dołączył do drużyny w 2025 roku.

Nowi siatkarze Ślepska Malow Suwałki:

Ignacio Luengas (rocznik 1996) to mierzący 204 centymetry reprezentant Argentyny, który do Europy trafił w 2020 roku i od tego czasu zbierał szlify w czołowych ligach Starego Kontynentu - kolejno w Finlandii, Hiszpanii i Czechach. To właśnie w lidze czeskiej przeżył jeden z najlepszych okresów w karierze - w sezonie 2023/24 został wybrany MVP rozgrywek oraz ich najlepszym przyjmującym. Od sezonu 2024/25 bronił barw francuskiego Tourcoing Lille Métropole, gdzie był jednym z liderów zespołu. W swoim dorobku Argentyńczyk ma Puchar Francji, mistrzostwa Czech i Hiszpanii, a także mistrzostwo świata U23 wywalczone w 2017 roku. To doświadczony, ofensywnie usposobiony przyjmujący, który w PlusLidze zagra po raz pierwszy.

Moritz Reichert (rocznik 1995) przychodzi do Suwałk jako jeden z najbardziej utytułowanych niemieckich przyjmujących swojego pokolenia. Mierzący 195 centymetrów wychowanek renomowanego ośrodka we Frankfurcie pierwsze sukcesy odnosił z VfB Friedrichshafen, z którym w sezonie 2014/15 sięgnął po mistrzostwo i Puchar Niemiec. Później reprezentował m.in. United Volleys oraz Berlin Recycling Volleys, z którym rok po roku walczył o najwyższe cele w Bundeslidze i występował w Lidze Mistrzów. Po drodze nie zabrakło zagranicznych epizodów - Ligue A z Tours VB oraz występów we francuskim Montpellier. Polska siatkówka jest mu zresztą dobrze znana. W latach 2020-22 grał w PlusLidze w barwach Trefla Gdańsk. 31-letni Niemiec jest czterokrotnym mistrzem kraju i trzykrotnym zdobywcą Superpucharu Niemiec, a od lat pozostaje ważnym ogniwem reprezentacji Niemiec, z którą występował m.in. w mistrzostwach Europy i Lidze Narodów.

Marcel Hendzelewski (rocznik 2004) to mierzący 191 centymetrów wychowanek Lechii Tomaszów Mazowiecki, w której barwach przeszedł całą dotychczasową seniorską drogę. Przez siedem sezonów na zapleczu PlusLigi rozegrał 160 spotkań i zdobył 1160 punktów, z roku na rok wyrastając na jednego z czołowych przyjmujących 1. Ligi - w sezonie 2025/26 plasował się w absolutnej czołówce rankingów przyjęcia. Latem 2025 roku przyszedł najważniejszy jak dotąd sukces w jego karierze: z akademicką reprezentacją Polski sięgnął po złoty medal uniwersjady w Berlinie. Cierpliwa praca przez kolejne sezony zaowocowała wymarzonym krokiem - transfer do Suwałk oznacza dla niego debiut w PlusLidze.

Paweł Pietraszko (rocznik 1990) to doświadczony środkowy, mierzący 201 centymetrów. Na ligowych parkietach to postać doskonale rozpoznawalna - przez ostatnie dwa sezony reprezentował barwy Trefla Gdańsk, a wcześniej, przez cztery lata, był ważnym ogniwem KGHM Cuprum Lubin. W swojej karierze grał także w Indykpolu AZS Olsztyn oraz GKS Katowice, sukcesywnie budując pozycję solidnego i pewnego punktu środka siatki. To wszechstronny zawodnik łączący wysoką skuteczność we wszystkich elementach siatkarskiego rzemiosła z ligowym obyciem.

Łukasz Usowicz (rocznik 1997) mierzy 203 centymetry. Usowicz, związany przez wiele lat z Norwidem Częstochowa, w ostatnich latach uczynił imponujący progres. Po grze w MKS Będzin i GKS Katowice przeniósł się do Włoch, gdzie reprezentował barwy jednej z najsilniejszych drużyn świata - Sir Susa Vim Perugia. To właśnie z włoskim klubem zdobył złoty medal siatkarskiej Ligi Mistrzów. W minionym sezonie był zawodnikiem utytułowanego JSW Jastrzębskiego Węgla. Ta droga najlepiej obrazuje tempo jego rozwoju oraz potencjał, jaki ze sobą do Suwałk wnosi.

Polsat Sport, slepskmalowsuwalki.pl