Klub Polaka stracił trenera. Legenda zwolniona

Najpierw informację podały holenderskie media, zaś wieczorem potwierdził klub. Na razie nie podano nazwiska nowego szkoleniowca.

- Robin van Persie dał z siebie wszystko dla klubu przez ostatnie półtora roku. Należy mu się uznanie za zakończenie trudnego sezonu na drugim miejscu. To zapewniło grę w Lidze Mistrzów, co jest oczywiście bardzo ważne – powiedział nowy dyrektor techniczny Feyenoordu Devy Rigaux.

- Przeprowadziliśmy dogłębną analizę wewnętrzną. Wzięliśmy pod uwagę m.in. rozwój stylu gry i spadkową tendencję w liczbie zdobytych punktów, zarówno w Europie, jak i w Eredivisie. Doszliśmy do wniosku, że lepiej rozpocząć kolejny sezon z nowym trenerem - dodał.

Van Persie jako piłkarz występował w dwóch okresach w Feyenoordzie (od czasów juniorskich do 2004 roku oraz w latach 2018-19), pomiędzy którymi grał w Arsenalu, Manchesterze United i Fenerbahce Stambuł.

Jeszcze niedawno należał do niego strzelecki rekord reprezentacji Holandii - 50 goli w 102 meczach, ale wyprzedził go już Memphis Depay (obecnie 55). Z „Pomarańczowymi” wywalczył wicemistrzostwo świata w 2010 roku w RPA oraz trzecie miejsce na mundialu w Brazylii w 2014.

PAP