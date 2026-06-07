Kolejny bonus dla Baraniewskiego! Tyle dostał od UFC

Iwo Baraniewski (9-0-0) pokonał Juniora Tafę (7-6-0) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie podczas gali UFC Fight Night 278 w Las Vegas. Była to dla niego trzecia wygrana w amerykańskiej organizacji.

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Polak od początku był pewny siebie. Choć spodziewaliśmy się uderzeń, to znakomicie zaczął okopywać łydkę rywala. Nie minęło kilkadziesiąt sekund, a Australijczyk nie był w stanie stanąć na nogę. Następnie, po kilku mocnych uderzeniach, sędzia przerwał pojedynek.

Tuż po zakończeniu starcia UFC doceniło naszego zawodnika i wręczyło mu bonus za występ wieczoru. To druga nagroda z rzędu w wysokości 100 tys. dolarów (ok. 365 tys. złotych). Łącznie Baraniewski zarobił już dodatkowo 250 tys. dolarów (ok. 915 tys. zł).

"Dwie niesamowite walki, dwa zasłużone bonusy!" - przekazało UFC. Drugi bonus trafił do Edgara Chaireza, który pokonał przez poddanie w pierwszej rundzie Bruno Silvę.