Liga Narodów siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów - niedziela 07.06 (WIDEO)

Quebec, Brasilia i Nankin to miasta, które goszczą siatkarki podczas pierwszego tygodnia zmagań w Lidze Narodów (3-7 czerwca). Osiemnaście reprezentacji rozpoczęło rywalizację w ósmej edycji tych prestiżowych rozgrywek.

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Polki grają w chińskim mieście Nankin. Na inaugurację zmierzyły się z Belgią i wygrały 3:2 (15:13 w tie-breaku). W drugim spotkaniu zagrały z reprezentacją Czech, pokonując rywalki 3:0. Następnie ograły Serbki 3:2.

W niedzielę Biało-Czerwone zagrają kolejne spotkanie. Tym razem rywalkami Biało-Czerwonych będą Chinki.

Liga Narodów siatkarek 2026 - wyniki meczów (niedziela 07.06):

2026-06-07: Niemcy – Japonia 0:3 (20:25, 15:25, 24:26)

2026-06-07: Tajlandia – Czechy 0:3 (14:25, 19:25, 11:25)

2026-06-07: Belgia – Serbia (niedziela, godzina 8.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-07: Chiny – Polska (niedziela, godzina 12.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-07: Dominikana – Holandia (niedziela, godzina 15.45; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-06-07: Ukraina – Francja (niedziela, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-06-07: Brazylia – Włochy (niedziela, godzina 19.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-07: USA – Niemcy (niedziela, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport Premium 1)

2026-06-07: Bułgaria – Turcja (niedziela, godzina 22.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-07: Kanada – Japonia (poniedziałek, godzina 23.45; transmisja – Polsat Sport 1).

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