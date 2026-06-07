Liga Narodów siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów - niedziela 07.06 (WIDEO)
Trwa rywalizacja w pierwszym tygodniu Ligi Narodów siatkarek. W niedzielę Polki rozegrają swoje kolejne spotkanie, w którym zmierzą się z reprezentacją Chin. Liga Narodów siatkarek - sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów - niedziela 7 czerwca
Quebec, Brasilia i Nankin to miasta, które goszczą siatkarki podczas pierwszego tygodnia zmagań w Lidze Narodów (3-7 czerwca). Osiemnaście reprezentacji rozpoczęło rywalizację w ósmej edycji tych prestiżowych rozgrywek.
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Polki grają w chińskim mieście Nankin. Na inaugurację zmierzyły się z Belgią i wygrały 3:2 (15:13 w tie-breaku). W drugim spotkaniu zagrały z reprezentacją Czech, pokonując rywalki 3:0. Następnie ograły Serbki 3:2.
W niedzielę Biało-Czerwone zagrają kolejne spotkanie. Tym razem rywalkami Biało-Czerwonych będą Chinki.
Liga Narodów siatkarek 2026 - wyniki meczów (niedziela 07.06):
2026-06-07: Niemcy – Japonia 0:3 (20:25, 15:25, 24:26)
2026-06-07: Tajlandia – Czechy 0:3 (14:25, 19:25, 11:25)
2026-06-07: Belgia – Serbia (niedziela, godzina 8.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-06-07: Chiny – Polska (niedziela, godzina 12.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-06-07: Dominikana – Holandia (niedziela, godzina 15.45; transmisja – Polsat Sport 3)
2026-06-07: Ukraina – Francja (niedziela, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport 2)
2026-06-07: Brazylia – Włochy (niedziela, godzina 19.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-06-07: USA – Niemcy (niedziela, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport Premium 1)
2026-06-07: Bułgaria – Turcja (niedziela, godzina 22.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-06-07: Kanada – Japonia (poniedziałek, godzina 23.45; transmisja – Polsat Sport 1).