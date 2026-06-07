Liga Narodów siatkarek: Polska - Chiny. Relacja live i wynik na żywo

Biało-czerwone nie zwalniają tempa i wygrały już trzeci mecz w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Po niezwykle dramatycznym starciu wygrały z Serbią 3:2, broniąc dwie piłki meczowe. Pod nieobecność Magdaleny Stysiak nową liderką reprezentacji została Julia Szczurowska, który w piątkowym spotkaniu zdobyła 35 punktów i jest liderką w klasyfikacji najskuteczniejszych siatkarek rozgrywek - łącznie zanotowała 68 pkt.

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Wcześniej Biało-Czerwone ograły Belgijki i Czeszki. W czwartej serii gier na zakończenie pierwszego turnieju zmierzą się z gospodyniami Chinkami.

W Lidze Narodów występuje 18 reprezentacji, każda rozegra 12 spotkań – po cztery w każdym z trzech turniejów. Łącznie z fazą finałową odbędzie się 116 meczów.

Do turnieju finałowego, który rozegrany zostanie w Makau (22-26 lipca) awansuje siedem najlepszych drużyn z tabeli plus gospodarz, czyli Chiny. Ostatni zespół zostanie zdegradowany, a jego miejsce zajmie drużyna legitymująca się najwyższym miejscem w międzynarodowym rankingu, która nie uczestniczy w tegorocznej edycji LN.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Chiny na Polsatsport.pl.

BS, PAP