Liga Narodów siatkarek. Terminarz drugiego tygodnia. Kiedy grają Polki?

Drugi tydzień rywalizacji siatkarek w Lidze Narodów toczyć się będzie od 17 do 21 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski zmagania w tej edycji rozpoczęła w chińskim mieście Nankin, a na drugi tydzień pozostanie w Azji - grać będzie w Bangkoku.

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W pierwszym tygodniu drużyna Stefano Lavariniego pokonała Belgię 3:2, Czechy 3:0, Serbię 3:2 i przegrała z Chinami 1:3. W Tajlandii polskie siatkarki zmierzą się kolejno z Bułgarią, Ukrainą, Holandią oraz Kanadą.

grupa 4 (Ankara, Turcja) Belgia, Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Turcja

grupa 5 (Filipiny) Czechy, Dominikana, Japonia, Serbia, USA, Włochy

grupa 6 (Bangkok, Tajlandia) Bułgaria, Holandia, Kanada, Polska, Tajlandia, Ukraina

Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywana z udziałem 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.

Liga Narodów siatkarek 2026 - terminarz meczów drugiego tygodnia:



2026-06-17: Dominikana – USA (środa, godzina 6.00)

2026-06-17: Kanada – Holandia (środa, godzina 8.00)

2026-06-17: Czechy – Włochy (środa, godzina 10.00)

2026-06-17: Niemcy – Chiny (środa, godzina 11.30)

2026-06-17: Bułgaria – Polska (środa, godzina 12.00)

2026-06-17: Japonia – Serbia (środa, godzina 14.00)

2026-06-17: Francja – Brazylia (środa, godzina 15.00)

2026-06-17: Tajlandia – Ukraina (środa, godzina 15.30)

2026-06-17: Turcja – Belgia (środa, godzina 18.30)

RM, Polsat Sport