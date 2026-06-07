Liga Narodów siatkarzy 2026. Gdzie oglądać mecze pierwszego tygodnia? Transmisje TV i stream online

Pierwsze mecze tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarzy zostaną rozegrane w dniach 10-14 czerwca. Osiemnaście reprezentacji podzielono na trzy grupy, które będą rywalizowały w trzech lokalizacjach. W każdym z turniejów wystąpi po sześć zespołów, a każda z ekip w pierwszym tygodniu rozegra po cztery spotkania.

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grupa 1 (Ottawa, Kanada) Francja, Kanada, Niemcy, Turcja, USA, Włochy

grupa 2 (Brasilia, Brazylia) Argentyna, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Iran, Serbia

grupa 3 (Linyi, Chiny) Chiny, Japonia, Kuba, Polska, Słowenia, Ukraina

Reprezentacja Polski swoje pierwsze spotkania w VNL 2026 rozegra na turnieju w Linyi w Chinach. Rywalami podopiecznych trenera Nikoli Grbicia będą Kuba (10 czerwca), Słowenia (11 czerwca), Japonia (12 czerwca) oraz Ukraina (14 czerwca).

W VNL 2026 zagra 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz awansują do turnieju finałowego. Zostanie rozegrany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia, podobnie jak w ubiegłym roku, gospodarzem będzie miasto Ningbo w Chinach.

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów w kanałach Polsat Sport oraz w streamingu Polsat Box Go, a wybrane spotkania także w stacjach Polsatu dostępnych w Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Liga Narodów siatkarzy - transmisje meczów pierwszego tygodnia:

2026-06-10: Kuba – Polska (środa, godzina 6.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-10: Chiny – Słowenia (środa, godzina 10.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-10: Ukraina – Japonia (środa, godzina 13.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-10: Turcja – USA (środa, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport Extra 2)

2026-06-10: Belgia – Bułgaria (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-06-10: Serbia – Argentyna (środa, godzina 21.15; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

2026-06-10: Francja – Włochy (środa, godzina 21.45; transmisja – Polsat Sport 2)

RM, Polsat Sport