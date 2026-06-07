Majchrzak miał finał na wyciągnięcie ręki. I nagle zrobił to

Kamil Majchrzak po nieudanych zmaganiach w Hamburgu oraz Roland Garros, gdzie odpadł w pierwszej rundzie, wystąpił w Challengerze w Birmingham. Bardzo pewnie zanotował trzy zwycięstwa - z Jamesem McCabem, Felixem Gillem oraz Sho Shimabukuro. O finał zagrał z Otto Virtanenem, z którym... zmierzy się również w poniedziałek na inaugurację zmagań ATP S-Hertogenbosch.

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Od samego początku spotkanie było wyrównane. Dopiero w szóstym gemie Majchrzak miał pierwszą szansę na przełamanie, ale jej nie wykorzystał. Tak samo było cztery gemy później, choć tym razem przy stanie 5:4, miał okazję na wygranie seta.

Ostatecznie pierwszy set rozstrzygnął się w tie-breaku. Już pierwsze podanie Polaka zostało przełamane. Potem jednak błędy zaczął popełniać Fin i było 5:3. Do zwycięstwa brakowało niewiele. Z sześciu kolejnych piłek Majchrzak wygrał jednak tylko jedną i przegrał 6:8.

Druga odsłona była bardzo podobna. Obaj dobrze radzili sobie przy swoich serwisach. Gemy były zacięte, ale finalnie o wyniku znów zadecydował tie-break. Tym razem w końcówce nie wytrzymał Virtanen i Polak doprowadził do remisu.

Ostatnia partia zaczęła się fatalnie dla Majchrzaka, który już w pierwszym gemie stracił podanie. Niedługo potem odrobił jednak straty. W trzecim secie obaj tenisiści nie byli w stanie uniknąć pomyłek.

Decydujący był - bez zaskoczenia - tie-break. Za trzecim razem żaden z nich nie tracił koncentracji. Choć Polak prowadził 5:3, nie był w stanie zakończyć meczu. Obaj mieli po jednej piłce meczowej, ale ich nie wykorzystali. Końcówka należała jednak do Fina, który, mimo że przegrywał już 6:7, wygrał 9:7 i awansował do finału.

Kamil Majchrzak - Otto Virtanen 6:7 (6-8), 7:6 (5-7), 6:7 (7-9)

HP, Polsat Sport