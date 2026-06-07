Marc Marquez najlepszy na Węgrzech

Startu na Węgrzech do udanych nie zaliczą natomiast zawodnicy teamu Aprilia, którzy zostali wyeliminowani z wyścigu z powodu wypadku tuż po starcie, który spowodował Hiszpan Jorge Martin. Po jego nagłym hamowaniu upadek zaliczyli m.in. lider mistrzostw Włoch Marco Bezzecchi, Hiszpan Raul Fernandez i Włoch Fabio Di Giannantonio, który jako jedyny zdołał wrócić na tor.

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Marquez, który w sobotę wygrał sprint, w niedzielę potwierdził, że wrócił do optymalnej formy po problemach zdrowotnych i operacji stopy w wyniku kontuzji, której doznał na torze Le Mans podczas Grand Prix Francji. Powtórzył triumf z ubiegłego roku, gdy także był najszybszy na ciasnym torze Balaton Park (4,08 km).

Hiszpan dobrze wystartował, uniknął kolizji po problemach Martina, jednak później wyprzedził go Acosta. Marquez spokojnie jechał na drugiej pozycji do 15. okrążenia, wtedy wyprzedził młodszego rodaka i ostatnie 11 okrążeń przejechał jako lider. Acosta stracił do niego 1,343 s, a trzeci Bagnaia był wolniejszy o 11,632 s.

Po zwycięstwie Marquez, który przed przyjazdem na Węgry był siódmy w klasyfikacji generalnej i tracił do lidera Bezzecchiego 102 punkty, teraz już tylko 72 pkt mniej i awansował na piątą lokatę.

Bezzecchi zgromadził 180 pkt, drugi jest Martin - 160, a trzeci Di Giannantonio - 138. Marquez ma 108.

W Moto2 zwyciężył Hiszpan Manuel Gonzalez (Kalex) i umocnił się na pozycji lidera, mając na koncie 154,5 pkt. Drugi jest jego rodak Izan Guevara (Boscoscuro) - 105.

W Moto3 najszybszy był lider cyklu Hiszpan Maximo Quiles (KTM). Drugi na mecie jego rodak David Almansa (KTM) stracił 3,147 s. W klasyfikacji generalnej cyklu (po 8 z 22 wyścigów) prowadzi Quiles - 170 pkt, drugi jest kolejny Hiszpan Alvaro Carpe (KTM) - 111.

Następna runda mistrzostw świata, GP Czech zostanie rozegrana 21 czerwca.

PI, PAP