Najlepszy wynik w tym roku w Europie! Swoboda w świetnej formie

Bieg na 100 m w stolicy był pierwszym startem Swobody tego lata. Czas 10,99 jest jej najlepszym otwarciem sezonu w karierze. Sprinterka wypełniła minimum PZLA na sierpniowe mistrzostwa Europy w Birmingham.

Wicemistrzyni świata z Tokio z 2025 Żodzik wygrała konkurs skoku wzwyż wynikiem 1,96. To jej najlepszy rezultat w sezonie letnim. Polka pokonała m.in. Ukrainkę Irynę Heraszczenko. Polka po pokonaniu poprzeczki zawieszonej na 1,96 zrezygnowała z kolejnych skoków.

Wicemistrzyni olimpijska z Tokio z 2021 Andrejczyk wygrała rywalizację oszczepniczek wynikiem 62,78. To jej najlepszy wynik w tym sezonie. Druga była Małgorzata Maślak-Glugla - 57,44.

Pia Skrzyszowska była druga w biegu na 100 m ppł czasem 12,83 uzyskanym pod przeciwny wiatr 2,4 m/s. Wygrała Jamajka Megan Simmonds - 12,79. W eliminacjach to jednak Polka była zdecydowanie najszybsza z najlepszym swoim wynikiem w sezonie 12,61.

Aleksandra Formella czasem 2.00,52, który jest jej rekordem życiowym, zajęła trzecie miejsce w biegu na 800 m. Wygrała Holenderka Eveline Saalberg.

Amerykanka Paris Peoples czasem 51,11 wygrała bieg na 400 m. Trzecia z rekordem sezonu była Justyna Święty-Ersetic - 51,98.

Anna Matuszewicz zajęła czwarte miejsce w skoku w dal rezultatem 6,25. Najlepsza była Serbka Milica Gardasević - 6,49.

Konkurs rzutu dyskiem wygrała Portugalka Liliana Ca - 63,10. Najlepsza z Polek - Daria Zabawska - zajęła czwarte miejsce rzutem na odległość 60,18.

PAP