Niesamowity mecz w Lidze Narodów siatkarek! Przegrały pierwszy raz od dwóch lat

Spotkanie zdecydowanie lepiej rozpoczęły Brazylijki, które dwukrotnie pokonały swoje rywalki - najpierw w pierwszym secie do 15, a następnie do 22. Włoszki próbowały wrócić do gry, a trener Julio Velasco mocno rotował składem.

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W końcu Włoszki okazały więcej zimnej krwi w końcówce trzeciej partii i powróciły do gry, a następnie po walce na przewagi doprowadziły do tie-breaka. W nim zdecydowanie lepiej wyglądały już Brazylijki za sprawą Julii Bergmann i Any Cristiny de Souzy. Wynik 15:11 w tie-breaku oznaczał, że imponująca seria Włoszek dobiegła końca.

Co ciekawe - obie reprezentacje wielokrotnie mierzyły się ze sobą w ostatnich dwóch latach, ale to Brazylia była ostatnią, która zdołała pokonać Włochy prowadzone przez Velasco. Brazylijki dokonały tej sztuki na początku czerwca 2024 roku wygrywając również… 3:2.

Brazylia - Włochy 3:2 (25:15, 25:22, 22:25, 24:26, 15:11)

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PI, Polsat Sport