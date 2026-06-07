Niesamowity mecz w Lidze Narodów siatkarek! Przegrały pierwszy raz od dwóch lat
Reprezentacja Brazylii pokonała Włochy 3:2 w meczu Ligi Narodów siatkarek. To pierwsza porażka włoskiej kadry od ponad dwóch lat, gdy w czerwcu 2024 roku uległy również… Brazylijkom po tie-breaku.
Spotkanie zdecydowanie lepiej rozpoczęły Brazylijki, które dwukrotnie pokonały swoje rywalki - najpierw w pierwszym secie do 15, a następnie do 22. Włoszki próbowały wrócić do gry, a trener Julio Velasco mocno rotował składem.
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W końcu Włoszki okazały więcej zimnej krwi w końcówce trzeciej partii i powróciły do gry, a następnie po walce na przewagi doprowadziły do tie-breaka. W nim zdecydowanie lepiej wyglądały już Brazylijki za sprawą Julii Bergmann i Any Cristiny de Souzy. Wynik 15:11 w tie-breaku oznaczał, że imponująca seria Włoszek dobiegła końca.
Co ciekawe - obie reprezentacje wielokrotnie mierzyły się ze sobą w ostatnich dwóch latach, ale to Brazylia była ostatnią, która zdołała pokonać Włochy prowadzone przez Velasco. Brazylijki dokonały tej sztuki na początku czerwca 2024 roku wygrywając również… 3:2.
Brazylia - Włochy 3:2 (25:15, 25:22, 22:25, 24:26, 15:11)
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