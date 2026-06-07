Obrońcy tytułu gotowi na mundial! Zwycięstwo na ostatniej prostej przed turniejem

Jako że oba mecze rozgrywano w Stanach Zjednoczonych, ich godziny były bardzo późne dla europejskich kibiców.

Podopieczni Carlo Ancelottiego rozegrali swoje spotkanie w Cleveland, a ich rywalem była reprezentacja Egiptu. Od początku to "Canarinhos" kontrolowali przebieg gry, jednak pierwszą bramkę zdobyli dopiero po błędzie jednego z obrońców ekipy z Afryki. Piłkę odebrał mu Bruno Guimaraes, który w sytuacji sam na sam zachował zimną krew i pokonał bramkarza precyzyjnym uderzeniem. Chwilę później Marquinhos fatalnie pomylił się przy rozegraniu i podał piłkę wprost pod nogi Mostafy Ziko, a ten błyskawicznie wyrównał stan rywalizacji. O wyniku zadecydował gol rezerwowego. Endrick otrzymał płaskie podanie w pole karne z lewej falnki i pewnym strzałem skierował futbolówkę do siatki.

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Niedługo po zakończeniu tego starcia do rywalizacji przystąpili aktualni mistrzowie świata - Argentyńczycy. W stanie Teksas zmierzyli się oni z Hondurasem (drużyną, która nie wywalczyła awansu na tegoroczny mundial). W pierwszej połowie kibice zgromadzeni na trybunach obejrzeli tylko jednego gola - z rzutu karnego do siatki trafił Lautaro Martinez. W drugiej połowie piłkarz Interu zanotował jeszcze asystę przy trafieniu Giuliano Simeone, który podwyższył prowadzenie Argentyny i ustalił wynik spotkania.

Brazylia - Egipt 2:1 (1:1)

Bramki: Bruno Guimaraes 7, Endrick 52 - Mostafa Ziko 11.

Brazylia: Alisson (46. Weverton) - Wesley Franca (17. Danilo), Marquinhos (46. Bremer), Ibanez (46. Leo Pereira), Douglas Santos (71. Alex Sandro) - Lucas Paqueta (46. Luiz Henrique), Bruno Guimaraes (46. Danilo), Casemiro (46. Fabinho), Raphinha (71. Gabriel Martinelli) - Igor Thiago (46. Endrick), Vinicius Junior (46. Matheus Cunha).

Egipt: Oufa Shobeir - Mohamed Hany (75. Tarek Alaa), Yasser Ibrahim, Hamdi Fathy, Ahmed Fatouh (75. Karim Hafez) - Mohanad Lasheen (75. Emam Ashour), Marwan Attia (85. Zizo) - Haissem Hassan (46. Mohamed Salah), Mostafa Ziko (76. Ibrahim Adel), Trezeguet (46. Mohamed Abdelmonem) - Omar Marmoush (85. Hamza Abdelkarim).

Żółte kartki: Marquinhos - Mohamed Hany.

Sędziował: Adonai Escobedo Gonzalez (Meksyk).

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Argentyna - Honduras 2:0 (1:0)

Bramki: Lautaro Martinez 37 (rzut karny), Giuliano Simeone 54.

Argentyna: Juan Musso (81. Santiago Beltran) - Agustin Giay, Nicolas Otamendi (90. Joaquin Freitas), Lisandro Martinez (63. Cristian Romero), Nicolas Tagliafico (46. Facundo Medina) - Giovani Lo Celso (63. Jose Lopez), Valentin Barco (46. Rodrigo de Paul), Exequiel Palacios (81. Tomas Aranda), Giuliano Simeone (81. Nicolas Capaldo) - Lautaro Martinez (63. Alexis Mac Allister), Thiago Almada (63. Enzo Fernandez).

Honduras: Edrick Menjivar (81. Luis Ortiz) - Cristopher Melendez (81. Cristian Canales), Giancarlos Sacaza (78.Clinton Bennett), Denil Maldonado (67. Luis Vega), Joseph Rosales (81. Jose Aguilera) - Kervin Arriaga (62. David Ruiz), Edwin Rodriguez (62. Alejandro Reyes) - Dereck Moncada (67. Exon Arzu), Luis Palma (81. Kevin Guity), Rigoberto Rivas (78. Jeffry Miranda) - Jorge Benguche (46. Keyrol Figueroa).

Żółte kartki: Valentin Barco, Lisandro Martinez, Facundo Medina, Nicolas Capaldo - Denil Maldonado.

Sędziował: Yoshito Nakagawa (Japonia).

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ŁO, Polsat Sport