Ostatni dzień Roland Garros! Tegoroczny turniej był pełen niespodzianek

Tenis

Alexander Zverev po raz czwarty w karierze zagra w wielkoszlemowym finale. Niemiecki tenisista, który trzy wcześniejsze mecze o tytuł przegrał, w niedzielę w Paryżu zmierzy się z Włochem Flavio Cobollim o miano najlepszego we French Open 2026.

Tenisista Alexander Zverev wykonuje bekhend na korcie ziemnym podczas meczu.
fot. AFP
Alexander Zverev walczy o tytuł na Roland Garros

29-letni Zverev rozstawiony jest z numerem drugim, a pięć lat młodszy Cobolli z 10. Dla Włocha to pierwszy finał zawodów tej rangi. Niemiec w finale pierwszy raz jest wyżej notowanym zawodnikiem.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ten wpis Mai Chwalińskiej poniósł się szerokim echem! Zareagowały gwiazdy

 

Pierwszą szansę na tytuł miał w 2020 roku w US Open. Wygrał dwa sety finału z Austriakiem Dominikiem Thiemem, ale spotkania nie domknął. W 2024 przegrał finał French Open z Carlosem Alcarazem. Hiszpan najlepszy był też w ubiegłorocznej edycji, ale z obecnej wyeliminowała go kontuzja nadgarstka.

 

Natomiast w 2025 Zverev uległ w finale Australian Open Jannikowi Sinnerowi. Prowadzący w rankingu Włoch był faworytem French Open, jednak sensacyjnie odpadł już w drugiej rundzie.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ALEXANDER ZVEREVFLAVIO COBOLLIFRENCH OPENROLAND GARROSTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Piotr Szczypka: Uważam, że jeśli kraj chce się rozwijać w tenisie, musi mieć takie rozgrywki
Zobacz także

Poznaliśmy mistrzów Polski w tenisie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 