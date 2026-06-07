Ostatni dzień Roland Garros! Tegoroczny turniej był pełen niespodzianek
Alexander Zverev po raz czwarty w karierze zagra w wielkoszlemowym finale. Niemiecki tenisista, który trzy wcześniejsze mecze o tytuł przegrał, w niedzielę w Paryżu zmierzy się z Włochem Flavio Cobollim o miano najlepszego we French Open 2026.
29-letni Zverev rozstawiony jest z numerem drugim, a pięć lat młodszy Cobolli z 10. Dla Włocha to pierwszy finał zawodów tej rangi. Niemiec w finale pierwszy raz jest wyżej notowanym zawodnikiem.
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Pierwszą szansę na tytuł miał w 2020 roku w US Open. Wygrał dwa sety finału z Austriakiem Dominikiem Thiemem, ale spotkania nie domknął. W 2024 przegrał finał French Open z Carlosem Alcarazem. Hiszpan najlepszy był też w ubiegłorocznej edycji, ale z obecnej wyeliminowała go kontuzja nadgarstka.
Natomiast w 2025 Zverev uległ w finale Australian Open Jannikowi Sinnerowi. Prowadzący w rankingu Włoch był faworytem French Open, jednak sensacyjnie odpadł już w drugiej rundzie.Przejdź na Polsatsport.pl