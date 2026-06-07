Pięciosetowa bitwa w finale Rolanda Garrosa. W końcu tego dokonał!

Tenis

Alexander Zverev zdobył pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Rozstawiony z numerem drugim niemiecki tenisista w niedzielnym finale French Open w Paryżu pokonał Włocha Flavio Cobollego (nr 10.) 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5-7), 6:1.

Mężczyzna w stroju tenisowym na korcie, z zaciśniętą pięścią.
fot. PAP/EPA
Alexander Zverev wygrał Roland Garros 2026

29-letni Zverev czwarty raz wystąpił w wielkoszlemowym finale. Pierwszą szansę na tytuł miał w 2020 roku w US Open. Wygrał dwa pierwsze sety finału z Austriakiem Dominikiem Thiemem, ale spotkania nie domknął. W 2024 przegrał finał French Open z Carlosem Alcarazem. Hiszpan najlepszy był też w ubiegłorocznej edycji, ale z obecnej wyeliminowała go kontuzja nadgarstka.

 

Natomiast w 2025 Zverev uległ w finale Australian Open Jannikowi Sinnerowi. Prowadzący w rankingu Włoch był faworytem French Open, jednak sensacyjnie odpadł już w drugiej rundzie.

 

Pięć lat młodszy Cobolli pierwszy raz w Wielkim Szlemie dotarł poza ćwierćfinał.

 

Alexander Zverev - Flavio Cobolli 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5-7), 6:1

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ROLAND GARROSTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Francuska prasa rozpisuje się o Świątek. Co zauważają Francuzi?

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 