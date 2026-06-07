Pierwsze zwycięstwo Anity Włodarczyk! Osiągnęła cel

Nasza zawodniczka po raz kolejny wystąpiła w rywalizacji w Nowym Tajpej. Sobotnie zwycięstwo było dla niej trzecim w tym mieście.

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Włodarczyk w trzeciej serii rzuciła młotem 71.01 m. Tym samym wypełniła minimum Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na sierpniowe mistrzostwa Europy w Birmingham.

Oto najlepsze wyniki sobotnich zawodów w Nowym Tajpej:

1. Anita Włodarczyk 71.01 (66.37, 69.97, 71.01, 70.41, 70.16, 70.91)

2. Lauren Bruce (Nowa Zelandia) - 70.27

Występ w Tajwanie był dla Włodarczyk trzecim w tym roku. Wcześniej wzięła udział w rywalizacji w Memoriale Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz w zawodach w Nairobi.

Mistrzostwa Europy w Birmingham odbędą się w dniach 10-16 sierpnia.