Pierwsze zwycięstwo Anity Włodarczyk! Osiągnęła cel

Hubert PawlikInne

Anita Włodarczyk odniosła zwycięstwo w pierwszym tegorocznym starcie w Nowym Tajpej w Tajwanie. Było to wydarzenie rangi World Athletics Continental Tour Silver.

Kobieta z krótkimi, jasnymi włosami, patrząca w górę ze skupioną miną.
fot. Cyfrasport
Anita Włodarczyk odniosła pierwsze zwycięstwo

Nasza zawodniczka po raz kolejny wystąpiła w rywalizacji w Nowym Tajpej. Sobotnie zwycięstwo było dla niej trzecim w tym mieście.

 

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Włodarczyk w trzeciej serii rzuciła młotem 71.01 m. Tym samym wypełniła minimum Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na sierpniowe mistrzostwa Europy w Birmingham. 

 

Oto najlepsze wyniki sobotnich zawodów w Nowym Tajpej:

 

1. Anita Włodarczyk 71.01 (66.37, 69.97, 71.01, 70.41, 70.16, 70.91)

2. Lauren Bruce (Nowa Zelandia) - 70.27

 

Występ w Tajwanie był dla Włodarczyk trzecim w tym roku. Wcześniej wzięła udział w rywalizacji w Memoriale Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz w zawodach w Nairobi.

 

Mistrzostwa Europy w Birmingham odbędą się w dniach 10-16 sierpnia.

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ANITA WŁODARCZYKINNELEKKOATLETYKA
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