Piłkarze Iranu dotarli do Meksyku

Przylot Irańczyków do Meksyku w praktyce kończy miesiące dywagacji i niepewności co do ich występu w MŚ. Pojawiły się one po wybuchu pod koniec lutego konfliktu między Teheranem z jednej a Izraelem i USA z drugiej strony.

Kilka dni temu Iran właśnie ze względów politycznych zmienił swój ośrodek pobytowy i przeniósł się z USA do Meksyku, gdzie zamieszka w Centro Xoloitzcuintle w Tijuanie.

Irańscy piłkarze, którzy wszystkie trzy spotkania grupowe mają rozegrać w Stanach Zjednoczonych, mają zgodę na pobyt na terenie tego kraju tylko w dniach ich meczów.

- Możemy wjechać rano i musimy wyjechać tego samego dnia – powiedział dziennikarzom Abolfazl Pasandideh, ambasador Iranu w Meksyku.

To efekt ograniczeń wizowych nałożonych na irańską delegację, m.in. w związku z trwającym konfliktem z USA.

Iran rozegra dwa mecze fazy grupowej w Inglewood w Kalifornii - z Nową Zelandią 16 czerwca i Belgią pięć dni później, oraz jeden w Seattle - z Egiptem 27 czerwca.

Mistrzostwa w USA, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca.

PAP