Piłkarze Iranu dotarli do Meksyku

Piłka nożna

Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu, która ma wystąpić w rozpoczynających się w czwartek mistrzostwach świata, wylądował w niedzielę rano czasu lokalnego w Meksyku - poinformowała agencja prasowa AFP.

Grupa piłkarzy reprezentacji Iranu w eleganckich strojach pozuje na schodach.
fot. PAP
Irańscy piłkarze w Meksyku przed MŚ

Przylot Irańczyków do Meksyku w praktyce kończy miesiące dywagacji i niepewności co do ich występu w MŚ. Pojawiły się one po wybuchu pod koniec lutego konfliktu między Teheranem z jednej a Izraelem i USA z drugiej strony. 

 

Kilka dni temu Iran właśnie ze względów politycznych zmienił swój ośrodek pobytowy i przeniósł się z USA do Meksyku, gdzie zamieszka w Centro Xoloitzcuintle w Tijuanie.

 

Irańscy piłkarze, którzy wszystkie trzy spotkania grupowe mają rozegrać w Stanach Zjednoczonych, mają zgodę na pobyt na terenie tego kraju tylko w dniach ich meczów.

 

- Możemy wjechać rano i musimy wyjechać tego samego dnia – powiedział dziennikarzom Abolfazl Pasandideh, ambasador Iranu w Meksyku.

 

To efekt ograniczeń wizowych nałożonych na irańską delegację, m.in. w związku z trwającym konfliktem z USA.

 

Iran rozegra dwa mecze fazy grupowej w Inglewood w Kalifornii - z Nową Zelandią 16 czerwca i Belgią pięć dni później, oraz jeden w Seattle - z Egiptem 27 czerwca.

 

Mistrzostwa w USA, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca. 

PAP
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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