Polsat Sport Talk - 08.06. Transmisja TV i stream online

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Przed nami kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Tym razem w studiu Polsatu Sport pojawi się profesor Uniwersytetu Łódzkiego Robert Kozielski. Transmisja programu Polsat Sport Talk w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Logo Polsat Sport Talk pomiędzy dwoma pustymi krzesłami w studiu.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć program Polsat Sport Talk?

Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie profesor Uniwersytetu Łódzkiego Robert Kozielski.

 

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Od hat-tricka dla ŁKS-u w debiucie w piłkarskiej Ekstraklasie do kariery naukowej. Nasz gość opowie o swojej nietypowej drodze życia. Czy polski futbol wykorzystuje swój potencjał? Jak budować tożsamość klubu?


Transmisja programu Polsat Sport Talk w poniedziałek o godzinie 9:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Polsat Sport
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