Polska - Chiny. Skrót meczu reprezentacji siatkarek w Lidze Narodów (WIDEO)

Siatkówka

Meczem z reprezentacją Chin zakończyły polskie siatkarki pierwszy tydzień VNL 2026. Drużyna Stefano Lavariniego poniosła pierwszą porażkę w rozgrywkach, ulegając rywalkom 1:3. Zobacz skrót meczu Polska - Chiny w siatkarskiej Lidze Narodów.

Drużyna siatkarska w czerwonych strojach stoi w szeregu na boisku.
fot. FIVB
Polska - Chiny w siatkówce. Skrót meczu reprezentacji w Lidze Narodów.

Podopieczne trenera Stefano Lavariniego we wcześniejszych meczach pierwszego tygodnia wygrały 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami i 3:2 z Serbią. W starciu z reprezentacją Chin poniosły pierwszą porażkę w VNL 2026. Turniej w chińskim Nankinie zakończyły więc z bilansem trzy zwycięstwa - jedna porażka. 

 

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Najwięcej punktów: Julita Piasecka (16), Monika Lampkowska (14), Anna Obiała (11), Julia Szczurowska (10), Oliwia Sieradzka (10)– Polska; Yushan Zhuang (24), Chenxuan Li (11), Xin Tang (11), Zhongnan Guo (10) – Chiny.

 

Skrót meczu Polska - Chiny:

 

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Polska – Chiny 1:3 (25:16, 18:25, 23:25, 24:26)

 

Polska: Julita Piasecka, Alicja Grabka, Anna Obiała, Maja Koput, Julia Szczurowska, Monika Lampkowska – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Katarzyna Wenerska, Oliwia Sieradzka, Justyna Łysiak, Magdalena Jurczyk, Natalia Kecher, Martyna Łukasik. Trener: Stefano Lavarini.
Chiny: Zixuan Zhang, Aoqian Wang, Yushan Zhuang, Chenxuan Li, Zhongnan Guo, Xin Tang – Mengjie Wang (libero) oraz Yuhan Dong, Shuming Yang, Shengyu Xie, Jiabao Jin, Feifan Ni. Trener: Yong Zhao.

 

Sędziowie: Karina Noemi Rene (Argentyna) – Ksenija Jurkovic (Chorwacja).

 

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