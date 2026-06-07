Polska - Chiny. Skrót meczu reprezentacji siatkarek w Lidze Narodów (WIDEO)

Podopieczne trenera Stefano Lavariniego we wcześniejszych meczach pierwszego tygodnia wygrały 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami i 3:2 z Serbią. W starciu z reprezentacją Chin poniosły pierwszą porażkę w VNL 2026. Turniej w chińskim Nankinie zakończyły więc z bilansem trzy zwycięstwa - jedna porażka.

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Najwięcej punktów: Julita Piasecka (16), Monika Lampkowska (14), Anna Obiała (11), Julia Szczurowska (10), Oliwia Sieradzka (10)– Polska; Yushan Zhuang (24), Chenxuan Li (11), Xin Tang (11), Zhongnan Guo (10) – Chiny.

Skrót meczu Polska - Chiny:

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Polska – Chiny 1:3 (25:16, 18:25, 23:25, 24:26)

Polska: Julita Piasecka, Alicja Grabka, Anna Obiała, Maja Koput, Julia Szczurowska, Monika Lampkowska – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Katarzyna Wenerska, Oliwia Sieradzka, Justyna Łysiak, Magdalena Jurczyk, Natalia Kecher, Martyna Łukasik. Trener: Stefano Lavarini.

Chiny: Zixuan Zhang, Aoqian Wang, Yushan Zhuang, Chenxuan Li, Zhongnan Guo, Xin Tang – Mengjie Wang (libero) oraz Yuhan Dong, Shuming Yang, Shengyu Xie, Jiabao Jin, Feifan Ni. Trener: Yong Zhao.

Sędziowie: Karina Noemi Rene (Argentyna) – Ksenija Jurkovic (Chorwacja).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

RM, Polsat Sport