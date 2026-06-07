Polska - Chiny. Skrót meczu reprezentacji siatkarek w Lidze Narodów (WIDEO)
Meczem z reprezentacją Chin zakończyły polskie siatkarki pierwszy tydzień VNL 2026. Drużyna Stefano Lavariniego poniosła pierwszą porażkę w rozgrywkach, ulegając rywalkom 1:3. Zobacz skrót meczu Polska - Chiny w siatkarskiej Lidze Narodów.
Podopieczne trenera Stefano Lavariniego we wcześniejszych meczach pierwszego tygodnia wygrały 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami i 3:2 z Serbią. W starciu z reprezentacją Chin poniosły pierwszą porażkę w VNL 2026. Turniej w chińskim Nankinie zakończyły więc z bilansem trzy zwycięstwa - jedna porażka.
Zobacz także:
Polska - Belgia. Skrót meczu reprezentacji siatkarek w Lidze Narodów (WIDEO)
Polska - Czechy. Skrót meczu Ligi Narodów siatkarek (WIDEO)
Polska - Serbia. Skrót meczu reprezentacji siatkarek w Lidze Narodów (WIDEO)
Najwięcej punktów: Julita Piasecka (16), Monika Lampkowska (14), Anna Obiała (11), Julia Szczurowska (10), Oliwia Sieradzka (10)– Polska; Yushan Zhuang (24), Chenxuan Li (11), Xin Tang (11), Zhongnan Guo (10) – Chiny.
Skrót meczu Polska - Chiny:
Polska – Chiny 1:3 (25:16, 18:25, 23:25, 24:26)
Polska: Julita Piasecka, Alicja Grabka, Anna Obiała, Maja Koput, Julia Szczurowska, Monika Lampkowska – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Katarzyna Wenerska, Oliwia Sieradzka, Justyna Łysiak, Magdalena Jurczyk, Natalia Kecher, Martyna Łukasik. Trener: Stefano Lavarini.
Chiny: Zixuan Zhang, Aoqian Wang, Yushan Zhuang, Chenxuan Li, Zhongnan Guo, Xin Tang – Mengjie Wang (libero) oraz Yuhan Dong, Shuming Yang, Shengyu Xie, Jiabao Jin, Feifan Ni. Trener: Yong Zhao.
Sędziowie: Karina Noemi Rene (Argentyna) – Ksenija Jurkovic (Chorwacja).
WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026Przejdź na Polsatsport.pl