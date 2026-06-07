Polska - Kuba. Kiedy mecz? O której godzinie? Liga Narodów siatkarzy

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Kiedy mecz Polska - Kuba? O której godzinie? Kiedy grają polscy siatkarze? Sprawdź poniżej.

Trener reprezentacji Polski siatkarzy stoi z założonymi rękami.
fot. PAP
Kiedy mecz Polska - Kuba w Lidze Narodów siatkarzy?

Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczyna rywalizację w Lidze Narodów. W pierwszym tygodniu Biało-Czerwoni wystąpią w turnieju w chińskim Linyi.

 

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W drużynie znalazło się trzech zawodników, którzy grali w ubiegłorocznych mistrzostwach świata - rozgrywający Firlej, środkowy Szymon Jakubiszak i libero Maksymilian Granieczny. Od początku rozgrywek trener Grbić stawia też na doświadczonego Śliwkę, który po dwóch trudnych sezonach i kontuzjach potrzebuje gry.


Na początku reprezentacyjnego lata więcej wolnego otrzymali m.in. środkowy Jakub Kochanowski czy przyjmujący Wilfredo Leon, Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk.


W VNL 2026 zagra 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz awansują do turnieju finałowego. Zostanie rozegrany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia, podobnie jak w ubiegłym roku, gospodarzem będzie miasto Ningbo w Chinach.

Polska - Kuba. Kiedy mecz? O której godzinie?

W pierwszej kolejce Polska zagra z Kubą. Kiedy mecz Polska - Kuba? O której godzinie grają siatkarze?


Spotkanie Polska - Kuba rozpocznie się w środę 10 czerwca o godzinie 07:00.


Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów w kanałach Polsat Sport oraz w streamingu Polsat Box Go, a wybrane spotkania także w stacjach Polsatu dostępnych w Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

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Liga Narodów siatkarzy: Kuba – Polska. Kto wygra?
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