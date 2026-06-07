Polskie siatkarki czują niedosyt po meczu z Chinkami. „Nie chcę chyba tego oceniać”

Polskie siatkarki przegrały z reprezentacją Chin 1:3 w meczu Ligi Narodów siatkarek. Premierową partię wygrały Polki, ale w kolejnych lepsze były rywalki. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zakończyła turniej w chińskim mieście Nankin z trzema zwycięstwami i jedną porażką, do której tuż po spotkaniu odniosła się Katarzyna Wenerska. Który moment był decydujący według polskiej siatkarki?

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- Trzeci i czwarty set. Tego najbardziej szkoda, bo gdzieś tam w trzecim secie dogoniłyśmy je i później ta końcówka. Czwarty set też cały czas na styku i szkoda po prostu, że się nie udało chociaż powalczyć i wyciągnąć tie-breaka - powiedziała Katarzyna Wenerska.

W czwartym secie spotkania sędziowie odgwizdali podwójne odbicie piłki w sytuacji, która wzbudziła sporo kontrowersji, zwłaszcza po polskiej stronie siatki. Jak do tego odniosła się Wenerska?

- Nie wiem, nie chcę chyba tego oceniać, bo zasady, które teraz wprowadzili nie są dla wszystkich jasne i nie jest to doprecyzowane. Nie ma co się na to oglądać - dodał rozgrywająca.

Cały turniej zakończył się trzema wygranymi i tylko jedną porażką z mocnym zespołem z Chin. Jak te doświadczenia zamierza wykorzystać Polka?

- Po dzisiejszym meczu zostaje trochę taki niedosyt, ale patrząc na te poprzednie spotkania, mamy na pewno dużo pozytywów. Myślę, że tak naprawdę gdzieś tam większość dziewczyn pograła raz lepiej, raz gorzej, ale mamy sporo materiału do analizy i treningu w najbliższych dniach, żeby w kolejnym turnieju było już mniej błędów - podsumowała Wenerska.

Cała rozmowa z Katarzyną Wenerską w materiale wideo.

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PI, Polsat Sport