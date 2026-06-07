Powrót po trzech latach! Siatkarski mistrz Polski ogłosił transfer

Aleksandra Kazała (rocznik 1996) to polska siatkarka, która gra na pozycji przyjmującej. W swej karierze występowała w klubach MKS V LO Rzeszów, Developres Rzeszów (2013-15), American University (2015-18), Enea PTPS Piła (2019-20), BKS Bielsko-Biała (2020-22), Grot Budowlani Łódź (2022-23). W 2023 roku przeniosła się do tureckiego klubu Bahcelievler Belediyespor, a później grała we francuskiej drużynie Levallois Paris Saint-Cloud.

Zobacz także: Liga Narodów siatkarek. Terminarz drugiego tygodnia. Kiedy grają Polki?

W grudniu 2024 roku została siatkarką ITA Tools Stali Mielec. W tym klubie spędziła półtora sezonu, a teraz wraca do Łodzi. Z Budowlanymi wywalczyła w 2023 roku brązowy medal Tauron Ligi. Kazała ma za sobą już siedem sezonów w ekstraklasie siatkarek, w których rozegrała łącznie 142 mecze.

– Doświadczenie pokazuje, że powroty do naszego klubu zawsze okazują się udane. Jestem przekonany, że podobnie będzie i tym razem. Ola to doświadczona zawodniczka o jasno określonej charakterystyce. Wiemy, na co ją stać, i wierzę, że będzie ważnym ogniwem PGE Budowlanych Łódź – powiedział prezes klubu Marcin Chudzik.

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź będą bronić tytułu mistrza Polski. Klub ogłasza kolejne transfery - drużynę wzmocniły już rozgrywająca Katarzyna Wenerska, przyjmująca Martyna Grajber-Nowakowska oraz atakująca Iuna Zadorojnai.