Powrót po trzech latach! Siatkarski mistrz Polski ogłosił transfer

Robert MurawskiSiatkówka

Aleksandra Kazała w przyszłym sezonie będzie reprezentowała barwy klubu PGE Budowlani Łódź. Przyjmująca wraca do tej drużyny po trzech latach.

Siatkarki świętujące na boisku, jedna z nich podnosi rękę do góry.
fot. Radoslaw Jozwiak / Cyfrasport
Aleksandra Kazała znów będzie grała w drużynie Budowlanych Łódź.

Aleksandra Kazała (rocznik 1996) to polska siatkarka, która gra na pozycji przyjmującej. W swej karierze występowała w klubach MKS V LO Rzeszów, Developres Rzeszów (2013-15), American University (2015-18), Enea PTPS Piła (2019-20), BKS Bielsko-Biała (2020-22), Grot Budowlani Łódź (2022-23). W 2023 roku przeniosła się do tureckiego klubu Bahcelievler Belediyespor, a później grała we francuskiej drużynie Levallois Paris Saint-Cloud.

 

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W grudniu 2024 roku została siatkarką ITA Tools Stali Mielec. W tym klubie spędziła półtora sezonu, a teraz wraca do Łodzi. Z Budowlanymi wywalczyła w 2023 roku brązowy medal Tauron Ligi. Kazała ma za sobą już siedem sezonów w ekstraklasie siatkarek, w których rozegrała łącznie 142 mecze.

 

– Doświadczenie pokazuje, że powroty do naszego klubu zawsze okazują się udane. Jestem przekonany, że podobnie będzie i tym razem. Ola to doświadczona zawodniczka o jasno określonej charakterystyce. Wiemy, na co ją stać, i wierzę, że będzie ważnym ogniwem PGE Budowlanych Łódź – powiedział prezes klubu Marcin Chudzik.

 

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź będą bronić tytułu mistrza Polski. Klub ogłasza kolejne transfery - drużynę wzmocniły już rozgrywająca Katarzyna Wenerska, przyjmująca Martyna Grajber-Nowakowska oraz atakująca Iuna Zadorojnai.

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