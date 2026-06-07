"Reprezentacja zapłaciła frycowe". Ta porażka jednak zaprocentuje

Dariusz Ostafiński, Polsat Sport: Kończymy pierwszy turniej przegraną z Chinkami, a mecz był do wygrania.



Joanna Podoba-Malicka, mistrzyni Europy w siatkówce: Szkoda tego meczu. Według mnie przesądziły proste błędy w końcówce. Młode, wchodzące zawodniczki, które nie są jeszcze tak ograne na tym poziomie, zapłaciły frycowe. Reprezentacja zapłaciła frycowe. Z drugiej strony nie ma co załamywać rąk, bo takie minuty, jak te zagrane z Chinkami, zaprocentują podwójnie. Trener Stefano Lavarini dostał naprawdę dobry materiał do analizy.



Pierwszy set wygrany przez nas gładko, ale nie rozumiem, co stało się potem.



Trochę chyba zapomnieliśmy, jak dobrze potrafią grać Chinki. Ten pierwszy set, podobnie jak wcześniejsze mecze Chinek z Czeszkami i Tajlandią trochę zakłamały rzeczywistość. Z Czeszkami Chinki zrobiły dużo, bardzo dużo błędów. W ataku bodaj dwanaście. Z Tajlandią też było ponad dziesięć. Z Serbkami, w meczu, który wygrały, było już tych błędów o połowę mniej. Z nami też były skuteczne w tym elemencie. Od małego są tego uczone, a wiadomo, że jak ktoś robi mniej błędów, to ma większe szanse na zwycięstwo.



Mimo to mieliśmy swoje szanse.



Mieliśmy. Drugi set, wiadomo, wyrzucamy z głowy, bo nie wyszedł. Zagraliśmy, jak zagraliśmy. Jednak w trzecim i czwartym były te dobre momenty, gdzie długo było pięknie, a nagle psuliśmy zagrywkę, i set nam uciekał. Puenta jest taka, że Chinki z każdym meczem grały coraz lepiej, a nam ta koncentracja po trzech wygranych, ale trudnych meczach gdzieś uciekła. Nie zapominajmy, że jesteśmy na etapie przebudowy. Ogólnie możemy być z tego turnieju zadowoleni.



Drugi turniej, na papierze powinien być łatwiejszy.



W tym drugim turnieju musimy zrobić wszystko, żeby wygrać wszystkie mecze. Najtrudniejszy będzie mecz z Holandią, w pozostałych nasze dziewczyny będą faworytkami. Pewnie trochę zmieni się skład, bo ma dojechać Magda Stysiak. To będzie wzmocnienie, choć musimy też dać jej trochę czasu, żeby zbudowała formę po wakacjach. Bo grając ten drugi turniej, już będziemy mieli w głowie ten trzeci, najtrudniejszy, gdzie przyjdzie nam zagrać z Brazylią, Turcją, Stanami i Japonią. I jak patrzę na ten zestaw, to trochę się boję, że tego meczu z Chinkami może nam zabraknąć.



Do awansu do finału?



No tak. Różne rzeczy się dzieje, nie wiemy jeszcze, ile punktów trzeba będzie, żeby znaleźć się w ósemce. Najlepiej by też było awansować z jak największą liczbą punktów i na jak najwyższym miejscu, bo to też wiele daje. Realnie patrząc, w tym trzecim turnieju możemy powalczyć z Japonią i Stanami, choć z Japonią bardzo trudno się gra.



To nas trochę pani zmartwiła. Natomiast trudno się gra o punkty, gdy równocześnie trzeba przebudowywać zespół. Bo przecież dużo się w polskiej reprezentacji zmieniło.



To oczywiste, że nie da się wygrać wszystkiego, dlatego powiedziałam, że możemy być zadowoleni. Natomiast cały czas trzeba mieć z tyłu głowy ranking i to ile nas te przegrane kosztują. Mówię o tym, bo ranking może być naszą szansą awansu na igrzyska, a przez przegraną z Chinkami straciliśmy 9,5 punktu. Z drugiej strony niewiele zyskaliśmy, wygrywając po 3:2 z Serbią i Belgią.



Słowem same zagrożenia. Z jednej strony nie możemy przegrać za wiele, żeby wejść do finału Ligi Narodów, z drugiej musimy pamiętać, że każda porażka, to strata w parkingu.



Właśnie. A według mnie bezpiecznie będzie jeśli utrzymamy się w czwórce. Na szczęście ta przebudowa idzie całkiem sprawnie i udaje nam się ją godzić z dobrą grą. Batów z Chinkami nie dostaliśmy. Wręcz przeciwnie. Zabrakło detali. Ta porażka może dać więcej niż te trzy zwycięstwa, które mamy już na koncie. Dziewczyny sobie tę lekcję zapamiętają, złapią więcej odporności. Taka Maja Koput pierwszy raz grała dla blisko 20 tysięcy widzów. To bywa obciążające, więc tym bardziej warto mieć takie doświadczenie.



To jeszcze poprosiłbym o jakieś indywidualne cenzurki po tym turnieju. Kto pokazał się z dobrej strony.



Na pewno na duży plus zasłużyła Szczurowska. Z Chinkami zagrała trochę słabszy mecz, ale cały obraz gry Julki jest bardzo pozytywny. Bardzo dobrze zaprezentowała się też Monika Lampkowska, która wróciła do kadry po fajnym sezonie w Grecji. Widać u niej zmianę. Dobrze oceniam też wspomnianą już Maję Koput. Z Chinkami zdobyła dwa punkty blokiem, pięć atakiem, w ogóle atakowała na poziomie 60 procent. To są fajne i ważne liczby, bo czekamy na rozwój tych naszych młodych środkowych po rezygnacji Agnieszki Korneluk. Taka Maja, to nasza przyszłość.



A dalej?



Trzeba pochwalić Alę Grabkę za dobry powrót do kadry. To może być wartościowe uzupełnienie dla Katarzyny Wenerskiej. Swoje zrobiła Oliwia Sieradzka, która dawała dobre zmiany, jej wejścia z ławki robiły różnicę. Taka zawodniczka, to skarb. Pamiętam, że ś.p. trener Andrzej Niemczyk mówił, że bardzo trudnym zadaniem dla szkoleniowca jest znaleźć zawodniczkę wartościową, która pogodzi się z rolą rezerwowej. Taką, która odnajdzie się w tej roli i da fantastyczną zmianę. Sieradzka może się okazać taką atakującą.