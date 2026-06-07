Roland Garros: Alexander Zverev - Flavio Cobolli. Relacja live i wynik na żywo

Alexander Zverev kapitalnie spisuje się podczas tegorocznego Roland Garros. Błyskawicznie wygrał dwa pierwsze mecze i dopiero w starciu z Quentinem Halysem stracił seta. Następnie pewnie rozbił Jespera De Jonga oraz Rafaela Jodara i awansował do półfinału.

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Niemiec świetnie zaprezentował się również w piątkowym spotkaniu z Jakubem Mensikiem. Od początku miał sporą przewagę i w czwartym secie przypieczętował zwycięstwo. Teraz stanie przed kolejną szansą na triumf w turnieju wielkoszlemowym. Trzykrotnie grał dotąd w finałach, ale jeszcze żadnego nie wygrał.

Jego rywalem będzie Flavio Cobolli, który miał dużo szczęścia w piątkowy wieczór. Tuż przed drugim półfinałem pojawiła się informacja, że Matteo Arnaldi ma problemy zdrowotne i oddał mecz walkowerem. 24-latek awansował zatem do finału bez wychodzenia na kort i do starcia ze Zverevem przystąpi znacznie bardziej wypoczęty.

Relacja live i wynik na żywo meczu Alexander Zverev - Flavio Cobolli na Polsatsport.pl.

HP, Polsat Sport