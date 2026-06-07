Siatkarka wzmocniła klub Tauron Ligi. Zagrała w meczu z Polską w VNL 2026

Charlotte Krenicky (rocznik 2000) to belgijska siatkarka grająca na pozycji rozgrywającej. W swej karierze grała w klubach SC Thimister-Herve, VC Mosan Yvoir, Datovoc Tongeren, Jaraco LVL Genk, Asterix AVO Beveren, niemieckim Allianz MTV Stuttgart (2024-25) oraz rumuńskim CS Volei Alba-Blaj (2025-26).

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Jest rozgrywającą reprezentacji Belgii. W środę miała okazję zaprezentować się w meczu przeciwko Polsce na turnieju Ligi Narodów w chińskim Nankin. Belgijki przegrały to spotkanie 2:3.

Krenicky jest pierwszą nową twarzą w klubie z Mogilna na sezon 2026/27. Sokół od 2024 roku gra w ekstraklasie siatkarek. W debiucie zajął 11. miejsce, a w ostatnim sezonie uplasował się na 10. pozycji.