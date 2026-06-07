Siatkarka wzmocniła klub Tauron Ligi. Zagrała w meczu z Polską w VNL 2026

Robert MurawskiSiatkówka

Charlotte Krenicky będzie nową siatkarką drużyny Sokół & Hagric Mogilno. Rozgrywająca reprezentacji Belgii kilka dni temu zagrała w meczu z Polską w Lidze Narodów.

Siatkarka w zielonym stroju wykonuje wysoki skok do ataku nad siatką, próbując zdobyć punkt w meczu.
fot. FIVB
Charlotte Krenicky rywalizowała z polskimi siatkarkami w meczu Ligi Narodów 2026. Będzie nową zawodniczką klubu Sokół & Hagric Mogilno.

Charlotte Krenicky (rocznik 2000) to belgijska siatkarka grająca na pozycji rozgrywającej. W swej karierze grała w klubach SC Thimister-Herve, VC Mosan Yvoir, Datovoc Tongeren, Jaraco LVL Genk, Asterix AVO Beveren, niemieckim Allianz MTV Stuttgart (2024-25) oraz rumuńskim CS Volei Alba-Blaj (2025-26).

 

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Jest rozgrywającą reprezentacji Belgii. W środę miała okazję zaprezentować się w meczu przeciwko Polsce na turnieju Ligi Narodów w chińskim Nankin. Belgijki przegrały to spotkanie 2:3.

 

Krenicky jest pierwszą nową twarzą w klubie z Mogilna na sezon 2026/27. Sokół od 2024 roku gra w ekstraklasie siatkarek. W debiucie zajął 11. miejsce, a w ostatnim sezonie uplasował się na 10. pozycji.

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