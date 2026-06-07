Tak Niemcy nazwali Chwalińską. Co za słowa

"Andrejewa okazała się dla Kopciuszka z Polski o jedną przeciwniczką za dużo" - pisze "Sueddeutsche Zeitung". Według gazety pojedynek ósmej zawodniczki świata z Chwalińską był jednak wydarzeniem, które "od początku porwało i oczarowało 15 tysięcy widzów na głównym korcie kompleksu Rolanda Garrosa, chociaż w finale nie było Francuzki".

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Gazeta podkreśla, że czas finału polegał na przeciwnościach obu finalistek. Andriejewa jest uważana od dawna za wielki tenisowy talent, dwa lata temu była już w półfinale w Paryżu, a jej rozwój wspiera amerykańska firma-gigant IMG. Natomiast Chwalińska, z wyjątkiem tych trzech zwariowanych tygodni w stolicy Francji, walczyła o to, aby jakoś poradzić sobie ze swoim tenisem i móc go sfinansować. Zwrócono też uwagę, że w wieku 18 lat musiała przezwyciężyć depresję i na krótki czas odeszła od tenisa, żeby poddać się terapii.

Zdaniem "SZ" finał był także potyczką między zawodniczkami z dwóch różnych tenisowych szkół, dlatego mecz zmienił się w zabawę "w kotka i myszkę". Widzowie oglądali drop shoty, woleje, crossy, uderzenia z linii końcowej, minięcia, itd., a Chwalińska sięgała też po "stare dobre, wysokie balony grane kilka metrów nad siatką".

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zwraca uwagę, że z powodu silnego wiatru obie tenisistki w sobotę oddały po dwa pierwsze gemy serwisowe. Wydawało się, że Polka jako pierwsza zaadaptowała się do tych warunków wygrywając swoje podanie na 3:2.

Jej liczni rodacy na trybunach hałasowali licząc na ukoronowanie sensacyjnej serii Chwalińskiej w Paryżu. "Rzeczywistość okazała się inna - Polka wygrała jeszcze tylko dwa gemy serwisowe" - pisze "FAZ".

Andriejewa, która często - zdaniem tytułu - ma "muchy w nosie", zachowywała zadziwiający spokój, pokazując, że ma większą klasę i siłę. W przeciwieństwie do wcześniejszych pojedynków, Chwalińskiej coraz rzadziej udawało się prowadzić do końca jej "odważny i denerwujący przeciwniczki styl".

Zdaniem "Der Spiegel" Polka walczyła na korcie z dwoma przeciwnikami - Andriejewą i wiatrem, który m.in. przeszkadzał jej stosować ulubioną broń, czyli drop shoty, krótkie piłki zaraz za siatkę.

Za kluczowy punkt meczu tygodnik uznaje odegranie przez Andriejewą przy stanie 3:3 drop shota i następnie skierowanie piłki w niebronioną przez Chwalińską część kortu. W drugim secie rytm ton grze nadawał już wyraźnie Rosjanka. Jak podkreślono, Chwalińska "zdobyła nazwisko", jednak zbyt późno, żeby miało to wpływ na rozstawienie w Wimbledonie.

Jak pisze "Bild", widzowie przyszli w sobotę na paryskie korty, żeby zobaczyć wielką sensację. Jednak w finale "wspaniały i zadziwiający marsz" Chwalińskiej dobiegł końca. "Cudu nie było" - podkreślono i przypomniano, że Polka dotychczas nie miała sponsora odzieżowego. Zdaniem gazety ta sytuacja wkrótce się skończy, a chętni ustawią się w kolejce do tenisistki będącej "żywym srebrem".

HP, PAP