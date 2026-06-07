Ten wpis Mai Chwalińskiej poniósł się szerokim echem! Zareagowały gwiazdy

Tenis

Maja Chwalińska napisała piękną historię, awansują do finału tegorocznej edycji Roland Garros. Polka po ostatnim meczu turnieju opublikowała post w swoich mediach społecznościowych. Zareagowały gwiazdy.

Maja Chwalińska z pucharem, a obok niej komentarze od Joanny Jędrzejczyk i Kamila Stocha.
fot. AFP, Instagram
Maja Chwalińska doceniona przez gwiazdy sportu po sukcesie w Paryżu

Cały tenisowy świat z zapartym tchem śledził występ Mai Chwalińskiej w Paryżu. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej zawodniczka przebrnęła przez kwalifikacje do wielkoszlemowego turnieju, a następnie dotarła aż do finału French Open. W decydującym o tytule meczu musiał uznać wyższość Mirry Andriejewej.

 

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Po ostatnim meczu Chwalińska opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie okraszone krótkim opisem: "Nie mam słów. Dziękuję, Paryż".

 

 

Na wpis 24-latki zareagowały gwiazdy polskiego sportu.

 

"Jesteś wielka dziewczyno" - napisała była mistrzyni UFC Joanna Jędrzejczyk.

 

"Pięknie, gratulacje" - skomentował jeden z najlepszych skoczków narciarskich w historii Kamil Stoch.

 

"Gratulacje za cały turniej, super wynik" - można przeczytać w odpowiedzi napisanej przez inną polską tenisistkę Magdalenę Fręch.

 

W komentarzach pod postem Chwalińskiej można znaleźć również gwiazdy telewizji, kina i show-biznesu.

AA, Polsat Sport
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MAJA CHWALIŃSKAROLAND GARROSTENIS
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