Ten wpis Mai Chwalińskiej poniósł się szerokim echem! Zareagowały gwiazdy

Cały tenisowy świat z zapartym tchem śledził występ Mai Chwalińskiej w Paryżu. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej zawodniczka przebrnęła przez kwalifikacje do wielkoszlemowego turnieju, a następnie dotarła aż do finału French Open. W decydującym o tytule meczu musiał uznać wyższość Mirry Andriejewej.

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Po ostatnim meczu Chwalińska opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie okraszone krótkim opisem: "Nie mam słów. Dziękuję, Paryż".

Na wpis 24-latki zareagowały gwiazdy polskiego sportu.

"Jesteś wielka dziewczyno" - napisała była mistrzyni UFC Joanna Jędrzejczyk.

"Pięknie, gratulacje" - skomentował jeden z najlepszych skoczków narciarskich w historii Kamil Stoch.

"Gratulacje za cały turniej, super wynik" - można przeczytać w odpowiedzi napisanej przez inną polską tenisistkę Magdalenę Fręch.

W komentarzach pod postem Chwalińskiej można znaleźć również gwiazdy telewizji, kina i show-biznesu.

AA, Polsat Sport