To one prowadzą w tabeli Ligi Narodów. Trzy pewne zwycięstwa
Siatkarki Włoch pokonały w Brasilii Turcję 3:1 w kolejnym meczu Ligi Narodów i zostały nowym liderem rozgrywek. Polki, po dniu przerwy, na zakończenie pierwszego turnieju w niedzielę o godz. 13 zmierzą się z Chinkami.
Włochy i Turcja to dwa najlepsze zespoły ostatnich mistrzostw świata, ale pierwszy turniej LN rozpoczęły bez swoich liderek. W ich szeregach nie ma m.in. Paoli Egonu, Anny Danesi, Alesii Orro czy Myriam Sylli, ale i tak zespół doskonale sobie radzi i ma na koncie komplet zwycięstw. Turczynki postawiły rywalkom wyżej poprzeczkę w drugim secie, którego wygrały 28:26. W pozostałych odsłonach Włoszki były zdecydowanie lepsze.
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Niepokonane w Lidze Narodów pozostają siatkarki Brazylii, Japonii oraz Polski. Podopieczne Stefano Lavariniego na zakończenie pierwszego turnieju w Nankinie zagrają z Chinami, które w sobotę pokonały Serbię 3:0.
Kolejne turnieje Ligi Narodów kobiet rozegrane zostaną w dniach 17-21 czerwca w Bangkoku, Pasig City i Ankarze.
Do turnieju finałowego, który rozegrany zostanie w Makau (22-26 lipca) awansuje siedem najlepszych drużyn z tabeli plus gospodarz, czyli Chiny. Ostatni zespół zostanie zdegradowany, a jego miejsce zajmie drużyna legitymująca się najwyższym miejscem w międzynarodowym rankingu, która nie uczestniczy w tegorocznej edycji LN.
Polska - Chiny. Gdzie oglądać transmisję meczu?
Transmisja meczu Polska - Chiny w niedzielę 7 czerwca o godzinie 12.45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 12.00.Przejdź na Polsatsport.pl