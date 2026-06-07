To one prowadzą w tabeli Ligi Narodów. Trzy pewne zwycięstwa

Włochy i Turcja to dwa najlepsze zespoły ostatnich mistrzostw świata, ale pierwszy turniej LN rozpoczęły bez swoich liderek. W ich szeregach nie ma m.in. Paoli Egonu, Anny Danesi, Alesii Orro czy Myriam Sylli, ale i tak zespół doskonale sobie radzi i ma na koncie komplet zwycięstw. Turczynki postawiły rywalkom wyżej poprzeczkę w drugim secie, którego wygrały 28:26. W pozostałych odsłonach Włoszki były zdecydowanie lepsze.

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Niepokonane w Lidze Narodów pozostają siatkarki Brazylii, Japonii oraz Polski. Podopieczne Stefano Lavariniego na zakończenie pierwszego turnieju w Nankinie zagrają z Chinami, które w sobotę pokonały Serbię 3:0.

Kolejne turnieje Ligi Narodów kobiet rozegrane zostaną w dniach 17-21 czerwca w Bangkoku, Pasig City i Ankarze.

Do turnieju finałowego, który rozegrany zostanie w Makau (22-26 lipca) awansuje siedem najlepszych drużyn z tabeli plus gospodarz, czyli Chiny. Ostatni zespół zostanie zdegradowany, a jego miejsce zajmie drużyna legitymująca się najwyższym miejscem w międzynarodowym rankingu, która nie uczestniczy w tegorocznej edycji LN.

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Polska - Chiny. Gdzie oglądać transmisję meczu?

Transmisja meczu Polska - Chiny w niedzielę 7 czerwca o godzinie 12.45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 12.00.

PAP