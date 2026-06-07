To wtedy Chwalińska wróci do Polski. Znamy dokładną godzinę

Dla obu zawodniczek wynik osiągnięty w stolicy Francji jest największym sukcesem w karierze - po raz pierwszy dotarły do decydującego pojedynku imprezy najwyższej rangi.

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24-letnia Chwalińska jako czwarta polska tenisistka wystąpiła w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Pierwszą - jeszcze przed II wojną światową - była Jadwiga Jędrzejowska, później dokonała tego Agnieszka Radwańska (obie bez powodzenia), a następnie po sześć tytułów sięgnęła Iga Świątek. W Paryżu była najlepsza w latach 2020 i 2022-24, w 2022 roku zwyciężyła też w US Open w Nowym Jorku, a przed rokiem wygrała turniej na Wimbledonie.

Maja Chwalińska. Kiedy wróci do Polski?

Maja Chwalińska, która swoje spotkanie rozegrała w sobotę, do Polski wróci w poniedziałek. Dziennikarze "Faktu" ustalili, że tenisistka wyląduje na stołecznym Okęciu o godzinie 9:25.



Dla kibiców będzie to doskonała okazja, aby pogratulować i podziękować zawodniczce za wielkie emocje, która zapewniała przez ostatnich kilkanaście dni. Należy spodziewać się, że w terminalu pojawi się wielu fanów Chwalińskiej.