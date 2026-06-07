Trzecie lokaty polskich zapaśników w Ułan Bator

Baran (Ceramik Krotoszyn), sześciokrotny medalista mistrzostw świata i Europy, w pierwszej walce uległ Dineshovi Dineshovi (Indie) 1:5, który awansował do finału, otwierając tym samym Polakowi drogę do repasaży.

W repasażu Mongoł Ałtangereł Chinbat nie wyszedł do walki, dzięki czemu Polak awansował do pojedynku o brązowy medal i pokonał w nim Rosjanina Timura Kotajewa 13:2.

Podobną drogę na podium przeszedł Kościółek (ZKS Stal Rzeszów), który rozpoczął turniej od porażki z reprezentantem Kazachstanu Jedige Kassimbekiem 1:6, który zakwalifikował się do finału. W repasażu Polak zwyciężył reprezentanta Korei Południowej Gwanuka Kima 10:0, a następnie w walce o brązowy medal wygrał z Wenezuelczykiem Danielem Diazem Robertim 4:2, zapewniając sobie miejsce na podium.

W finale Dinesh Dinesk pokonał Jedige Kassimbeka 2:0.

PAP